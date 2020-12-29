Церковь Летающего макаронного монстра лишила статуса Святого лидера группы "Ленинград", известного российского певца Сергея Шнурова. Теперь пастафарианцам (последователи данной церкви - Ред.) не рекомендуют слушать его музыку.

Об этом пишет "Подъем!".

"Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки", - сказали в церкви.

Святым Шнурова назвали три года назад за любовь к макаронным изделием и служению абсурду. Но теперь церковный суд принял решение лишить певца статуса, потому что он "изменил макаронам, предпочтя им серьёзные щи и большую политику".

Пастафарианство, или церковь Летающего макаронного монстра, существует с 2005 года, как пародийная религия. Ее основал американский физик Бобби Хендерсон в знак протеста против решения департамента образования преподавать в школах Канзас теорию "Разумного замысла", которая подразумевает существования некоего творца. Адепты этой религии верят, что мир создал макаронный монстр, а все люди происходят от пиратов.

Напомним, 17 декабря Шнуров во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина задал президент РФ два вопроса - про Трампа после его поражения на выборах, а также о том, можно ли жить в России, не употребляя матерные слова.

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс назвала вопросы Шнурова откровенно глупыми. Также она сказала, что рок-музыканту пора прекращать эксплуатировать образ бунтаря.