Трамп возглавил рейтинг людей, восхищавших американцев в 2020-м
Президент США Дональд Трамп занял первую строчку рейтинга деятелей, которые вызывали в 2020 году наибольшее восхищение у американцев. Такие данные опубликовала социологическая служба Gallup, составляющая такой список ежегодно с 1946 года.
Бывший американский лидер Барак Обама занял вторую строку рейтинга после того, как лидировал в нем 12 раз. Аналитики объясняют это тем, что у Трампа доминирующее положение среди республиканцев, в то время как демократы делят свой выбор между многочисленными представителями.
Топ восхитивших американцев деятелей выглядит таким образом:
- Дональд Трамп - 18%
- Барак Обама - 15%
- Джо Байден - 6%
- Энтони Фаучи - 3%
- Папа Франциск - 2%
В десятку также вошли бизнесмен Илон Маск, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, соучредитель и филантроп Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс и Далай-лама, духовный лидер тибетских буддистов - каждый из них набрал по 1% голосов.
Ранее "Страна" писала о том, что Трамп призвал республиканцев Сената начать борьбу за пересмотр итогов выборов.
Также мы сообщали, что украинцы назвали Путина, Трампа и Сороса главными "похитителям Рождества".