Президент США Дональд Трамп занял первую строчку рейтинга деятелей, которые вызывали в 2020 году наибольшее восхищение у американцев. Такие данные опубликовала социологическая служба Gallup, составляющая такой список ежегодно с 1946 года.

Бывший американский лидер Барак Обама занял вторую строку рейтинга после того, как лидировал в нем 12 раз. Аналитики объясняют это тем, что у Трампа доминирующее положение среди республиканцев, в то время как демократы делят свой выбор между многочисленными представителями.

Топ восхитивших американцев деятелей выглядит таким образом:

Дональд Трамп - 18%

Барак Обама - 15%

Джо Байден - 6%

Энтони Фаучи - 3%

Папа Франциск - 2%

В десятку также вошли бизнесмен Илон Маск, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, соучредитель и филантроп Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс и Далай-лама, духовный лидер тибетских буддистов - каждый из них набрал по 1% голосов.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп призвал республиканцев Сената начать борьбу за пересмотр итогов выборов.

Также мы сообщали, что украинцы назвали Путина, Трампа и Сороса главными "похитителям Рождества".