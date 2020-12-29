Если бы в воскресенье, ближайшее на момент проведения опроса, проходили выборы президента Украины, наибольшую поддержку избирателей получили бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Юрий Бойко. Разрыв между ними составляет 3,9%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" в период с 16 по 23 декабря.

Так, актуальный президентский рейтинг, согласно выводам социологов, выглядит следующим образом:

Президент Владимир Зеленский - 26,2%;





Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко - 22,3%;





Экс-президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко - 14,6%;





Лидер "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 6,2%;





Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - 5,6%;





Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 5,4%;





Экс-премьер-министр Владимир Гройсман - 5,2%;





Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 3,7%;





Шоумен, экс-кандидат на выборах мэра Киева от "Голоса" Сергей Притула - 3,3%;





Мэр Киева Виталий Кличко - 2,3%;





Лидер "ВО "Свобода" Олег Тягнибок - 1,6%;





Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий - 1%.

Другие кандидаты набирают меньше 1%.

Опрос проводился с 16 до 23 декабря во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, методом индивидуального интервью, были опрошены 1 205 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, к декабрю 2020 года "Оппозиционная платформа - За жизнь" в рейтинге партий обогнала "Слугу народа" и заняла первое место. Разрыв между политсилами составляет 5%.

Также мы сообщали, что президентский рейтинг Зеленского уже меньше, чем за него проголосовало в первом туре - 26,5%.