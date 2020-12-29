Зеленский и Бойко прошли бы во второй тур президентских выборов, разница между ними - менее 4%
Если бы в воскресенье, ближайшее на момент проведения опроса, проходили выборы президента Украины, наибольшую поддержку избирателей получили бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Юрий Бойко. Разрыв между ними составляет 3,9%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" в период с 16 по 23 декабря.
Так, актуальный президентский рейтинг, согласно выводам социологов, выглядит следующим образом:
- Президент Владимир Зеленский - 26,2%;
- Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко - 22,3%;
- Экс-президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко - 14,6%;
- Лидер "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 6,2%;
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - 5,6%;
- Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 5,4%;
- Экс-премьер-министр Владимир Гройсман - 5,2%;
- Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 3,7%;
- Шоумен, экс-кандидат на выборах мэра Киева от "Голоса" Сергей Притула - 3,3%;
- Мэр Киева Виталий Кличко - 2,3%;
- Лидер "ВО "Свобода" Олег Тягнибок - 1,6%;
- Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий - 1%.
Другие кандидаты набирают меньше 1%.
Опрос проводился с 16 до 23 декабря во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, методом индивидуального интервью, были опрошены 1 205 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.
Напомним, к декабрю 2020 года "Оппозиционная платформа - За жизнь" в рейтинге партий обогнала "Слугу народа" и заняла первое место. Разрыв между политсилами составляет 5%.
Также мы сообщали, что президентский рейтинг Зеленского уже меньше, чем за него проголосовало в первом туре - 26,5%.