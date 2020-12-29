Во вторник, 29 декабря, в Аргентине, вслед за Беларусью, началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Так, укол российской вакциной уже получил губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кисильоф, а первой привилась медсестра из этой провинции.

С сегодняшнего дня вакцинация будет проходить одновременно во всех регионах Аргентины. Больше всего доз первой партии, 123 тысячи из 300 тысяч, получила провинция Буэнос-Айрес, а в столицу уже доставлено 23,1 тысяч доз. Всего, согласно контракту с Российским фондом прямых инвестиций и правительством страны, в Аргентину поставят 10 миллионов доз "Спутника".

Аргентина стала третьей страной, после России и Беларуси, где началась вакцинация "Спутником V".

24 декабря власти южноамериканской республики одобрили экстренное применение российского препарата.

В свою очередь Украина продолжает ожидать поставок западных вакцин от коронавируса. В Минздраве утверждали, что безопасность "Спутника V" пока не подтверждена международными организациями, потому применение этого препарата в Украине невозможно. А МИД страны даже назвал российскую вакцину "гибридным оружием" Москвы против Киева.