Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что 300 тысяч жителей неподконтрольных территорий Донбасса получили российские паспорта.

При этом так называемый глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин назвал в 1,5 раза меньшее число.

"На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Я пока говорю об оккупированных Донецкой и Луганской областях. По Крыму — там цифры достигают двух миллионов", - сказал Алексей Резников в интервью ТСН.

При этом он добавил, что украинская власть не имеет претензий к тем, кто решил поменять паспорт, потому что смена документов является способом выживания на неподконтрольных территориях.

"Осуждать их за это мы точно не имеем никакого права", - считает Резников.

В то же время Денис Пушилин в интервью RT назвал меньшее число людей, которые уже успели поменять паспорт на российский. Однако отметил большое количество желающих это сделать.

"188 тысяч граждан РФ уже проживают на территории "Донецкой народной республики". Но желающих иметь российский паспорт гораздо больше — очередь растянута не на один год. Конечно же, это неправильно, и мы будем принимать меры по её сокращению", - заявил лидер "ДНР".

Впрочем, с учетом того, что паспорта раздаются и на территории "ЛНР", общая цифра в 300 тысяч может быть близка к истине.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР". Затем действие документа о предоставлении гражданства РФ было расширено на всех жителей Донбасса.

Также мы писали, что у жителей Донбасса и аннексированного Крыма, которые получили российский паспорта, не станут отнимать украинское гражданство.