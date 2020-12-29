Парламент Черногории одобрили поправки к скандальному закону о религиозных объединениях, который разрешал власти забирать имущество Сербской православной церкви. Именно этот закон спровоцировал акции протеста в 2019-2020 годах.

За соответствующее решение проголосовал 41 депутат правящего большинства из 81 депутатов. Оппозиция от голосования воздержалась.

Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.

"Вопреки препятствиям и нарушению конституции и законов страны оппозицией, парламент Черногории принял сегодня изменения в Закон о свободе вероисповедания. Таким образом год спустя исправлена несправедливость, которую хотел совершить бывший режим, трактуя Сербскую православную церковь в стране как имущество Черногории", - написал глава правительства.

Ранее черногорский Кабмин признал, что принятие закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" 27 декабря 2019 года проходило с нарушениями: депутаты оппозиции были арестованы в тот день прямо в здании парламента, после чего коалиция вокруг партии президента Мило Джукановича приняла закон, что вызвало массовые протесты.





Напомним, в конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин. Этот закон, который сейчас отменили, позволял государству изымать церковную собственность, что вызвало сопротивление верующих Сербской православной церкви (их большинство в Черногории).

В защиту храмов и монастырей несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы.

В итоге церковь призвала верующих голосовать против президентской партии, что и предопределило во многом поражение экс-президента Мило Джукановича, который и был инициатором скандального закона.

На последних парламентских выборах в Черногории, которые состоялись 30 августа партию Джукановича потеснила оппозиционная коалиция "За будущее Черногории".