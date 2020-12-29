Сегодня продолжились уголовные приключения одного из самых скандальных украинских застройщиков - бывшего владельца "Укрбуда" Максима Микитася.

Ему вручили новое подозрение и с высокой вероятностью могут вернуть в СИЗО - откуда Максим вышел меньше месяца назад.

Микитася освободили в обмен на показания, которые он дал в НАБУ против замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Татаров "имел наглость" в конце ноября раскритиковать внешнее управление Украиной, которое осуществляют в том числе антикоррупционные органы. После чего на него открыли уголовное дело и вручили подозрение, основанное на показаниях бывшего шефа "Укрбуда".

Но теперь застройщик снова может попасть на нары. Как это повлияет на дело Татарова и его конфликт с главой НАБУ Сытником - разбиралась "Страна".

За что Микитась получил новую "пидозру"

Сегодня "Страна" сообщила, что Нацполиция ведет обыск у бывшего застройщика. Позже эту информацию подтвердили правоохранители. Они заявили, что Микитасю объявили о подозрении в организации похищения человека.

Детали киднеппинга изложены на видео полиции. Но об этой истории "Страна" рассказывала еще 8 декабря.

Тогда стало известно, что четверо уголовников выкрали в Киеве адвоката Олега Мирошниченко.

Эти люди позвали юриста на встречу на стоянке супермаркета на Позняках. Там они ворвались в автомобиль Мирошниченко Toyota Land Cruiser и увезли его в промзону на старой Дарнице.

Однако полицейские смогли отследить машину, которая была подключена к системе трекинга, и задержали похитителей.

Как позже рассказывал адвокат, его выкрали люди Микитася. Они заставили юриста написать расписку на 800 тысяч долларов на имя застройщика. Дело касалось юрфирмы, в которой работал Мирошниченко - она когда-то обслуживала владельца "Укрбуда". Застройщик считает, что фирма должна ему деньги примерно в этой сумме + проценты.

Также они отобрали всю наличность и мобильные Мирошниченко, кроме того - вынудили позвонить жене и привезти еще денег из дому. Во время всех этих действий они созванивались с Микитасем, рассказывал юрист "Стране".

На вопрос, зачем он это делает, застройщик отвечал, что он теперь "под защитой НАБУ".

Четверо исполнителей с тех пор находились за решеткой. И, видимо, дали показания - раз Максиму Микитасю сегодня объявили подозрение в организации этого преступления.

"У нас достаточно доказательств считать, что именно господин Микитась обоснованно подозревается в организации похищения человека, которому, как он считает, якобы давал деньги, и требовал их вернуть обратно. Полиция обратится в суд с требованием дать меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Микитась, находится под домашним арестом, но продолжает совершать преступления", - обрисовал ситуацию "Стране" замглавы МВД Антон Геращенко.

Почему Микитась вообще был на свободе?

Бывший хозяин "Укрбуда" действительно находился под домашним арестом после того, как 2 декабря покинул Лукьяновское СИЗО. Там он сидел еще с весны по делу о квартирах Нацгвардии.

"Страна" уже рассказывала об этой истории. "Укрбуд" строил дом в центре Киева, на территории бывшей части внутренних войск. За это после завершения строительства Нацгвардии должны были отписать часть квартир в элитном ЖК "Аристократ".

Однако путем ряда махинаций с оценкой стоимости жилья, ведомству передали гораздо более дешевые квартиры на окраине столицы. При этом настоящей разницы в цене государству не вернули, поскольку ранее сфабриковали справку с оценкой стоимости жилья (ее существенно завысили).

Общий ущерб следователи НАБУ оценили в 81 миллион гривен. То есть сидел застройщик под следствием у Артема Сытника.

Однако в декабре он внезапно вышел из тюрьмы. Суд по ходатайству САП изменил ему меру пресечения на домашний арест, при этом Микитась возместил государству 50 миллионов ущерба.

Было очевидно, что застройщик пошел на сделку со следствием. Как оказалось - он дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, который в конце ноября раскритиковал Сытника как агента внешнего управления Украиной.

НАБУ ответило уголовным делом на Татарова и уже 18 декабря замглавы Офиса президента сообщили о подозрении. Фабула такова: в 2017 году будущий зам Ермака работал юристом в "Укрбуде". И, как считает следствие, участвовал в даче взятки чиновнику МВД, который подготовил сфабрикованные выводы экспертизы.

Татаров эти обвинения отвергал и называл местью Сытника.

А на этапе избрания меры пресечения дело забрали у НАБУ и передали в СБУ. То есть у Зеленского поняли, что здесь уступать "соросятам" нельзя.

А сегодня по главному козырю НАБУ - Максиму Микитасю - нанесли контрудар. Впрочем, на него он и сам отчаянно напрашивался. Ведь помимо вымогательства у адвоката Мирошниченко, на днях прогремела история с титушками, которые 22 декабря атаковали офис "Укрбуда" на Пушкинской. В полиции говорили, что за этим нападением стоит Микитась.

Последствия "пидозры" на Микитася

Теперь застройщик может снова с высокой вероятностью вернуться за решетку.

Во-первых, как уже говорилось выше, экс-владелец "Укрбуда" на момент совершения преступления уже находился под мерой пресечения - домашним арестом. Что является отягчающим обстоятельством.

Во-вторых, по словам юриста Андрея Портнова, статья, которую вменяют Микитасю, имеет безальтернативную санкцию - взятие под стражу.

Если застройщика отправят за решетку, то он снова становится ценным свидетелем - но уже в других руках. И не исключено, что теперь ценой выхода на свободу для него станут показания против главы НАБУ Артема Сытника, который заварил всю эту кашу.

"Похоже, чтобы выйти на свободу, нужно будет еще раз пойти на сделку со следствием, но уже не в обмен на Татарова, а в обмен на директора НАБУ Сытника. Иными словами, может понадобиться сделка со следствием о предыдущей сделке со следствием. Недалеких и слаборазвитых надо учить по одинаковой методике, без лишних интеллектуальных разновидностей", - написал Портнов у себя в Телеграм.

Собственно, намек на такие перспективы звучит и в реакции НАБУ на новое дело против Микитася.

Ведомство напомнило, что бывший хозяин "Укрбуда" - ценный свидетель по делам о коррупции в высших эшелонах власти. В частности, по Олегу Татарову.

И теперь новое расследование против Микитася может заблокировать эти дела, опасаются в НАБУ.

Таким образом у Сытника только подтвердили, что изначально использовали Микитася как таран против замглавы Офиса президента. При этом преступления застройщика, судя по пресс-релизу НАБУ, это ведомство уже не интересуют. Хотя инкриминируемые ему деяния куда тяжелее того, что вменяют Татарову.