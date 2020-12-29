Украинская православная церковь (УПЦ) является крупнейшей конфессией в Украине и имеет почти вдвое больше приходов по сравнению с недавно созданной Православной церковью Украины (ПЦУ).

Об этом сообщается на сайте УПЦ со ссылкой на официальный ответ Министерства культуры на запрос СМИ.

Согласно обнародованным данным, Украинской Православной Церкви принадлежит 12 410 приходов, в то время, как ПЦУ насчитывает - 7 097.

"Для проведения богослужений религиозные организации Православной церкви Украины использовали 5299 культовых и приспособленных под молитвенные здания: 3673 культовых зданий и 1626 помещений, приспособленных под молитвенные. Украинская православная церковь в единстве с Московским патриархатом насчитывала 12410 религиозных организаций, которые своем пользовании имели 11157 культовых и приспособленных под молитвенные зданий, в том числе 7804 культовых зданий и 3353 помещений, приспособленных под молитвенные", - говорится в ответе.

Статистический отчет, на который ссылается министерство, содержит данные по состоянию на 01.01.2020г. Впервые они были опубликованы в приказе Министерства культуры и информационной политики Украины от 14.04.2020 № 1657.

При этом, как проинформировал во время своего выступления на конференции, посвященной 30-летию дарения Грамоты о самостоятельности в управлении УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами УПЦ, с момента своего создания ПЦУ путем церковного рейдерства захватила 340 приходов Украинской Православной Церкви.

Ранее "Страна" писала о том, что в УПЦ объяснили, почему празднуют Пасху и Рождество по Юлианскому календарю.

Также мы сообщали, что в УПЦ назвали Варфоломея угрозой религиозному миру в Украине.