Развлекательный портал TC Candler опубликовал свой ежегодный рейтинг "100 самых красивых лиц". В нем участвовали около 125 тысяч популярных людей и знаменитостей из 40 стран. Лица отбирались по внешности.

Соответствующая информация появилась на сайте TC Candler.

Среди мужчин первую строчку в ежегодном топ-100 самых красивых лиц на планете занял 31-летний Феликс Килберг, один их самых успешных видеоблогеров в мире, создатель YouTube-канала PewDiePie. Канал известен благодаря роликам Килберга, в которых он играет в видеоигры и комментирует происходящее на экране.

На втором месте расположился южнокорейский актер Ким Тхэ-хунг. Он дебютировал как театральный актер в 1997 году. На экране артист впервые сыграл в 2002 году в детской комедийной дораме "Волшебный ребенок, Ма Су Ри". Одну из первых запоминающихся ролей актер сыграл в криминальной комедии "Моя жена -гангстер 2".

Третью сточку занял австралийский актер Крис Хемсворт. Он наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel.

На первой строчке среди самых красивых женщин оказалась израильская модель и актриса Яэль Шелбиа. Она стала ведущей моделью для Castro с 2017 года и Renuar с 2018 года, снимается в телесериале 'Palmach'.

Второе место заняла Лалиса Манобан - тайская певица, танцор и модель. Она является участницей южнокорейской поп-группы BLACKPINK и занимает позиции главного танцора, ведущего рэпера, саб-вокалиста и макнэ.

На третьей строчке Мейка Вуллард - австралийская модель. Стала моделью в возрасте 3-х лет. Участвовала в разных модных рекламных кампаниях таких торговых марок, как Myer, Country Road, Witchery и Bardot Jr. Контракт с IMG Worldwide подписала в возрасте 12 лет.

Ранее мы писали, кто стал самым сексуальным мужчиной 2020 года.

Также рассказывали, что американский журнал People назвал человека года. В этом году это 28-летняя американская певица и актриса Селена Гомес.