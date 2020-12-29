Более чем у половины населения Украины за минувший год ухудшилось экономическое положение. Об улучшении своего финансового положения в основном заявляли жители областных центров Украины младше сорока лет.

Об этом свидетельствуют данные исследования центра "Социальный мониторинг".

Так, социологи опросили 2500 респондентов в Киеве и 24 областях Украины. Исследование проводилось с 17 по 23 декабря, методом интервью по месту проживания опрашиваемых. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,2-2,0%.

Об ухудшении материального положения в течение года заявили 51,8 процентов украинцев, неизменным оно осталось у 36,3%. При этом значительно улучшилось финансовое положение только у 8%, большинство из которых живут в Центральных и Восточных областях Украины и младше сорока лет.

Ухудшилось материальное положение больше всего у украинцев, которые старше 50 лет и у жителей западных регионов.

В то же время, 7,1% опрошенных считают, что в целом положение дел в Украине за год улучшилось, 23,8%, что не изменилось и 62%, что ухудшилось. Что показывает небольшое увеличение оптимистично настроенных украинцев, поскольку в прошлые годы об ухудшении заявили большее количество опрошенных. Рекорд - 87%, был в 2014 году.

Оценивая 2020 год по пятибалльной шкале, 28,4% украинцев поставили ему 1 балл, 30,5% - 2 балла, 29,5% - 3 балла, 7,6% - 4 балла и 4% - 5 баллов. Более высокую оценку году дает молодежь и люди, с материальным достатком выше среднего.

Среди положительных моментов уходящего года респонденты отмечали чаще всего здоровье и ремонт дорог, а также работу и отдых. Среди негативных моментов для большинство преобладали пандемия коронавируса и безработица. При этом 21,7% опрошенных ответили, что хороших событий в 2020 году не было.

В преддверии Новогодних праздников, 34,7% опрошенных считают, что их ждут положительные изменения в жизни, 30% думают, что ничего не изменится. Ухудшений в будущем году ждет только 18,3% респондентов.

Напомним, согласно соцопросу 71% украинцев считают, что страна движется не туда. При этом половина населения ожидает еще большего ухудшения ситуации.

Также мы писали, что за год в Украине количество пессимистов увеличилось с 17% до 61%.