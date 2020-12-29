Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием Москвы против Киева. По его словам, вопрос вакцины сегодня является классическим примером гибридных возможностей.

Об этом от рассказал газете "День".

Министр заявил, что есть классический путь получения вакцины - через систему COVAX. Можно напрямую договариваться с отдельными производителями либо обратиться к странам, которые зарезервировали препарат с большим запасом.

"И еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она - гибридное оружие России против Украины", - звявил Кулеба.

Ранее "Страна" писала о том, что Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины против Covid-19.

Также мы сообщали, что Беларусь первой после России начинает вакцинацию населения "Спутником V".