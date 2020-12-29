По словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, у правоохранителей имеется достаточное количество доказательств причастности застройщика Максима Микитася к организации похищения человека.

Об этом он заявил в комментарии "Стране".

"Сегодня гражданину Микитасю было предъявлено подозрение в организации похищения гражданина. У нас достаточно доказательств считать, что именно господин Микитась обоснованно подозревается в организации похищения человека, которому, как он считает, якобы давал деньги, и требовал их вернуть обратно. Полиция обратится в суд с требованием дать меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Микитась, находится под домашним арестом, но продолжает совершать преступления. Было бы правильно, чтобы НАБУ тоже обратилось по смене пресечения, так как он находится в их подследственности", - заявил Геращенко.

Также он сообщил, что во время обыска и предъявления подозрения никакого сопротивления не было оказано.

"И любые заявления о том, что его якобы защищал спецназ правоохранительных органов - не соответствуют действительности. Все прошло в рамках закона", - заявил замглавы МВД.

Напомним, что похищение, которого касается дело, произошло 8 декабря. Известный столичный юрист компании, которая в прошлом оказывала юридические услуги Микитасю, заявил, что застройщик заплатил основному юристу фирмы 725 тысяч долларов, но потом потребовал вернуть большую часть суммы. После выхода Микитася из СИЗО его похитили и заставили написать расписку.

Сегодня Микитасю сообщили о подозрении по этому делу. По словам юриста Андрея Портнова, инкриминируемая застройщику статья предполагает содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Также мы писали о том, Высший антикоррупционный суд оставил экс-президента "Укрбуда" Микитася под домашним арестом до 23 февраля. Мера пресечения ему избрана в рамках дела о махинациях с жильем для Нацгвардии.