В результате землетрясения в Хорватии во вторник, 29 декабря, часть столицы страны Загреба осталась без света, обрушился детский сад. Люди идут своих близких.

Об этом пишет издание CroatiaWeek.

Землетрясение ощущалось по всей Хорватии, а также в соседних странах - в частности, в Словении и Австрии. Мэр Петриньи (город, который больше всего пострадал от подземных толчков) Даринко Думбович обратился за неотложной помощью.

"Мы вытаскиваем людей из машин. Мы не знаем, были ли жертвы. Я слышал, что детский сад рухнул, но, к счастью, в нем не было детей....Люди в панике ищут своих близких", - сказал Думбович.

Он добавил, что разговаривал с премьер-министром Андреем Пленковичем и заявил, что последний немедленно отправился в Петринью.

Кроме того власти Словении отключили в качестве меры предосторожности единственную действующую в стране АЭС "Кршко" после того, как на территории соседней Хорватии было зафиксировано землетрясение, сообщает "Агентство новостей АFP" в своем Twitter.

По оценке Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение стало сильнейшим в стране за этот год. Сейсмологи предупреждают, что толчки такой силы могут привести к значительным разрушениям вблизи от эпицентра. На видео, которое мы ранее публиковали, можно увидеть обломки, которые обвалились со зданий.

Ранее мы также рассказывали, что в Милане произошло самое сильное землетрясение за минувшие 500 лет.