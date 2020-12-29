Отец Филимон (Кастро) Константинопольского патриархата и единственный иеромонах, служащий на Филиппинах, перешел в юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ). Также юрисдикцию сменил и один из трех опекаемых им приходов Фанара в этой же стране.

Об этом священник сообщил в своем Facebook.

"Крестовоздвиженская православная церковь ныне является Православной церковью "Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня" с пастырским управлением о. Филимона Кастро указом митрополита Манило-Ханойской Русской Православной Епархии Павла и Митрополита Сингапурской и Юго-Восточной Азии Сергия и с благословения Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Слава Иисусу Христу", - говорится в сообщении.

Другой священник, иеромонах Фелипе (Балингит) был членом Русской Православной Церкви задолго до нынешнего раскола между Москвой и Константинополем. Однако только недавно он официально перешел под юрисдикцию РПЦ.

В ответ митрополит Гонконгский и Юго-Восточной Азии Нектарий отстранил о. Филимона и предупредил свою паству об опасности "неканонических" православных церквей

"Православная митрополия информирует всех православных верующих, что некий Фелипе Балингит был отлучен от церкви и не является каноническим членом Православной церкви, а некий Филимон Кастро является временно отстраненным священником и не имеет права выступать в качестве священника Православной церкви, - пишет митрополит в официальном коммюнике от 22 декабря.

Митрополит считает, что любой, кто не находится под его омофором, неканоничен, в том числе на духовенство и верующие из нескольких юрисдикций, включая Московский Патриархат, РПЦЗ и Антиохийскую церковь .

С начала истории с передачей Константинополем томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) несколько клириков и приходов покинули Константинополь, чтобы присоединиться непосредственно к Московскому патриархату или Русской православной церкви за пределами России. Так, вся Ямайская православная миссия была принята в РПЦЗ. А в ноябре прошлого года Архиепископия Русских Церквей Западной Европы, распущенная Константинополем, воссоединилась под эгидой РПЦ.

Напомним, недавно иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что на поместные церкви оказывается давление со стороны США и Украины, которые стремятся добиться признания томоса ПЦУ.

В свою очередь глава Киевского патриархата Филарет призвал не признавать Томос об автокефалии ПЦУ, так как он нарушает чистоту православия.