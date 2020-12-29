Сегодня, 29 декабря, в возрасте 98 лет умер французский дизайнер Пьер Карден (Pierre Cardin). Вещи, которые носят его имя, долгие десятилетия находятся на пике популярности и считаются образцом совершенства.

"Страна" рассказывает о творческом и жизненном пути Кардена, состоянии, дружбе с Коко Шанель, интересах и многом другом.

Биография и особенности стиля Пьера Кардена

Пьер Падения родился 2 июля 1922 в Италии, неподалеку от Венеции. Учиться крайне и шитью он начал в 14 лет. В годы войны работал портным - шил женские костюмы под эгидой Красного креста.

После установления мира, в 1947 году, переехал в Париж. Там ему удалось устроиться в модный дом Кристиана Диора (Christian Dior). И уже через три года открыто свой собственный первый салон.

Модный дом Пьера Кардена. Архивное фото

Несмотря на то, что Карден начинал как женский дизайнер, после получения знаний и навыков он стал заниматься детскими, а потом и мужскими коллекциями. Модельер стал первым, кто начал модно одевать не только дам, но и сильный пол.

Пьер Карден в молодости. Архивное фото

В отношении Кардена можно назвать много вещей с примечанием, что он сделал это первым в мире. Вот самые интересные факты.

Сейчас никого не удивят вещи, обувь, парфюмы, сумки, аксессуары в стиле унисекс. Именно Пьер Карден первым понял: очень много может идеальны подходить представителям обоих полов. Он - автор стиля унисекс.

Карден изобрел высокие сапоги, которые сейчас чаще забывают ботфортами.

Цветные чулки - изюминку женского нижнего белья - придумал тоже он.

Галстуки в цветочек - его ноу-хау.

Длинные пиджаки без воротника, как у Битлз - его выдумка. Кстати, стиль легендарной британской группе разрабатывал тоже Карден.

The Beatles в нарядах от Кардена. Архивное фото

Геометрические формы перенес в одежду также Пьер Карден. Среди них: круги, ромбы, полосы, горох, квадраты и многое другое. Он же считал верхом вкуса, когда образ мужчины или женщины удавалось создавать только в двух цветах - черном и белом.

Модели Пьера Кардена. Архивные фото

Конечно, и в крое от Кардена улавливается драпировка и защипы, напоминающие круг. Это фактурные платья bubble dress (с англ. "платья-пузыри"), которые сделали его знаменитым в 1954 году. Дизайнер всегда подчеркивал, что хорошо одетый человек - тот, кто считается с собой и с другими.

Со своими идеями Карден десятки раз объездил весь мир, чуть ли не в каждой стране открывались его магазины. Он называл себя счастливым и преуспевающим человеком.

В целом Кардену принадлежат около 500 уникальный изобретений, среди которых уникальный ароматы духов.

В 1970 году модельер создавал взялся создавать дизайн для NASA. Кстати, он был единственным человеком, который надел скафандр Нила Армстронга, в котором астронавт вскоре шагнул по Луне.

В 2009 года Карден стал послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Личная жизнь и состояние Пьера Кардена

Маэстро эпатажа никогда не скрывал своего интереса к мужчинам. В течение около 40 лет верным партнером Кардена в жизне и бизнесе был Андре Оливер, который скончался в апреле 1993 года в возрасте 61 года в Париже. Он умер от СПИДа.

Но восхищался модельер и женщинами - одной из его муз была актриса Жанна Моро. Поклонники даже считали ее женой художника.

Сам же Карден буквально преклонялся перед этой женщиной, посвящая ей такие слова: "Я боготворил эту женщину и почувствовал себя на вершине счастья. Словно она создана специально для меня. Она перевернула всю мою душу", - признавался Пьер Карден. Их отношения продолжались около четырех лет.

"Великая Жанна" подарила кинематографу почти 150 кинообразов, прожила насыщенную жизнь и скончалась в 2017 году в возрасте 89 лет.

Карден любуется на Жанну. Фото: facebook/Michael Haugh

Сам Карден так комментировал свою жизнь "Я спал с женщинами, я спал с мужчинами. Я свободный человек".

С великолепной Моро Кардена познакомила Коко Шанель. Пара мечтала о детях, но актриса не могла их иметь. После расстравания Моро с Карденом надолго сохранили теплые чувства.

Среди женщин, которыми еще вдохновлялся Карден, можно назвать Марлен Дитрих (он был ее художником по костюмам) и вел с немецкой красавицей переговоры долгих два года, желая заполучить актрису в свой театр "Эспас Карден". Капризная актриса требовала высокие гонорары, но Пьер был готов на все.

И после каждого выступления актрисы на сцене его театра, к ее ногам от Кардена бросали с балкона 300 красных роз.

Марлен Дитрих. Архивное фото

Также значимыми для него стали и выступления в его театре балерины Майи Плисецкой, которую он впервые увидел в балете "Кармен", когда Большой театр приехал с гастролями в Париж. Изысканность девушки восхитила Пьера. Плисецкая пополнила Олимп муз Кардена и получила главную роль в постановке "Анна Каренина". для своей любимицы Карден создал десятки оригинальных платьев.

Майя Плисецкая. Архивное фото

Уход Плисецкой из жизни в 2015 году стал настоящим потрясением для Кардена.

Единственное, о чем всю жизнь жалел Кадрен - о том, что у него нет наследника, которому бы осталось состояние именитого модельера.

По утверждению самого художника, к материальным благам он был равнодушен. "Я люблю успех, от меня никогда не отворачивалась Фортуна, но я равнодушен к богатству", - говорил он.

По некоторым подсчетам стоимость наследия составляет около 71 миллиардов долларов. Их может получить известный пианист и племянник Кардена - Родриго.

Интересы Пьера Кардена

Среди интересов Кардена можно назвать театр и архитектуру (у него высшее архитектурное образование). Чего стоит его пузырчатый особняк в Каннах, который для него построил архитектор Антти Ловага. Это авангардное творение, больше напоминающее машину времени, обошлось кутюрьеру в 50 миллионов франков.

Сам Карден всегда говорил, что полусферы для него ассоциируются с символом материнского чрева или женской груди.

В 1978 году он принял участие в дизайне самолета. На фото он оставляет автограф на фюзеляже.

Как мы уже писали, Карден оставил большой след в парфюмерии. Большим спросом пользуется его цветочный аромат для женщин Pierre Cardin Bleu Marine Pour Elle, выпущенный в 2001 году.

Как видим, дизайн флакона также напоминает полусферу. В сердце парфюма есть немало от бренда дома Кардена - отсутствие возрастных ограничений и других рамок. Вызывающие и одновременно нежные ноты ландыша, цикламена, сандала, мускуса и амбры.

Кардена запомнят и владельцы автомобиля Toyota Rav 4, в дизайне которого тоже участвовал Пьер Карден. Лимитированная серия автомобилей вышла под брендом Pierre Cardin в 1997 году.

Он выпускал шампанское и детские игрушки, открыл гостинцу в Калифорнии, был владельцем парижского ресторана Maxim's, который купил в 1981 году.

В дизайне помещения также просматривается интерес дизайнера к округлым рамам и фактурам.

Сеть ресторанов Максим вскоре открылась в Лондоне, Пекине и Нью-Йорке.

В 2006 году он открыл музей в Сент-Уане, где собрал все свои творения. Неоднократно кутюрье обвиняли в безудержном желании разместить свое имя на все, начиная с одежды, машин и кончая едой.

Отдельным пристрастием Кардена были ювелирные украшения. Он всегда говорил, что драгоценные аксессуары играли значительную роль в истории человечества.

По мнению Карена, украшения не могли быть простыми и дешевыми и простыми, как не может быть простой и дешевой настоящая любовь.

Быть может, поэтому в фурнитуре изделий преобладало золото с серебром, натуральные камни и кожа.