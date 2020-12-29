Пьер Карден
Пьер Карден

Сегодня, 29 декабря, в возрасте 98 лет умер французский дизайнер Пьер Карден (Pierre Cardin). Вещи, которые носят его имя, долгие десятилетия находятся на пике популярности и считаются образцом совершенства. 

"Страна" рассказывает о творческом и жизненном пути Кардена, состоянии, дружбе с Коко Шанель, интересах и многом другом. 

Биография и особенности стиля Пьера Кардена

Пьер Падения родился 2 июля 1922 в Италии, неподалеку от Венеции. Учиться крайне и шитью он начал в 14 лет. В годы войны работал портным - шил женские костюмы под эгидой Красного креста. 

После установления мира, в 1947 году, переехал в Париж. Там ему удалось устроиться в модный дом Кристиана Диора (Christian Dior). И уже через три года открыто свой собственный первый салон.

Модный дом Пьера Кардена

Модный дом Пьера Кардена. Архивное фото

Несмотря на то, что Карден начинал как женский дизайнер, после получения знаний и навыков он стал заниматься детскими, а потом и мужскими коллекциями. Модельер стал первым, кто начал модно одевать не только дам, но и сильный пол. 

Пьер Карден в молодости

Пьер Карден в молодости. Архивное фото

В отношении Кардена можно назвать много вещей с примечанием, что он сделал это первым в мире. Вот самые интересные факты.

Сейчас никого не удивят вещи, обувь, парфюмы, сумки, аксессуары в стиле унисекс. Именно Пьер Карден первым понял: очень много может идеальны подходить представителям обоих полов. Он - автор стиля унисекс.

Карден изобрел высокие сапоги, которые сейчас чаще забывают ботфортами. 

Цветные чулки - изюминку женского нижнего белья - придумал тоже он. 

Галстуки в цветочек - его ноу-хау. 

Длинные пиджаки без воротника, как у Битлз - его выдумка. Кстати, стиль легендарной британской группе разрабатывал тоже Карден. 

Битлз  

The Beatles в нарядах от Кардена. Архивное фото

Геометрические формы перенес в одежду также Пьер Карден. Среди них: круги, ромбы, полосы, горох, квадраты и многое другое. Он же считал верхом вкуса, когда образ мужчины или женщины удавалось создавать только в двух цветах - черном и белом. 

Пьер Карден

Модели Пьера Кардена. Архивные фото

Пьер Карден

Конечно, и в крое от Кардена улавливается драпировка и защипы, напоминающие круг. Это фактурные платья bubble dress (с англ. "платья-пузыри"), которые сделали его знаменитым в 1954 году. Дизайнер всегда подчеркивал, что хорошо одетый человек - тот, кто считается с собой и с другими.

Со своими идеями Карден десятки раз объездил весь мир, чуть ли не в каждой стране открывались его магазины. Он называл себя счастливым и преуспевающим человеком. 

В целом Кардену принадлежат около 500 уникальный изобретений, среди которых уникальный ароматы духов. 

В 1970 году модельер создавал взялся создавать дизайн для NASA. Кстати, он был единственным человеком, который надел скафандр Нила Армстронга, в котором астронавт вскоре шагнул по Луне.

Пьер Карден в скафандре НАСА Нила Армстронга

В 2009 года Карден стал послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Личная жизнь и состояние Пьера Кардена

Маэстро эпатажа никогда не скрывал своего интереса к мужчинам. В течение около 40 лет верным партнером Кардена в жизне и бизнесе был Андре Оливер, который скончался в апреле 1993 года в возрасте 61 года в Париже. Он умер от СПИДа. 

Пьер Карден и Андре Оливер

Но восхищался модельер и женщинами - одной из его муз была актриса Жанна Моро. Поклонники даже считали ее женой художника. 

Сам же Карден буквально преклонялся перед этой женщиной, посвящая ей такие слова: "Я боготворил эту женщину и почувствовал себя на вершине счастья. Словно она создана специально для меня. Она перевернула всю мою душу", - признавался Пьер Карден. Их отношения продолжались около четырех лет.

"Великая Жанна" подарила кинематографу почти 150 кинообразов, прожила насыщенную жизнь и скончалась в 2017 году в возрасте 89 лет. 

Карден и Жанна Моро

Карден любуется на Жанну. Фото: facebook/Michael Haugh

Сам Карден так комментировал свою жизнь "Я спал с женщинами, я спал с мужчинами. Я свободный человек".

С великолепной Моро Кардена познакомила Коко Шанель. Пара мечтала о детях, но актриса не могла их иметь. После расстравания Моро с Карденом надолго сохранили теплые чувства.

Среди женщин, которыми еще вдохновлялся Карден, можно назвать Марлен Дитрих (он был ее художником по костюмам) и вел с немецкой красавицей переговоры долгих два года, желая заполучить актрису в свой театр "Эспас Карден". Капризная актриса требовала высокие гонорары, но Пьер был готов на все.

И после каждого выступления актрисы на сцене его театра, к ее ногам от Кардена бросали с балкона 300 красных роз. 

Марлен Дитрих

Марлен Дитрих. Архивное фото

Также значимыми для него стали и выступления в его театре балерины Майи Плисецкой, которую он впервые увидел в балете "Кармен", когда Большой театр приехал с гастролями в Париж. Изысканность девушки восхитила Пьера. Плисецкая пополнила Олимп муз Кардена и получила главную роль в постановке "Анна Каренина". для своей любимицы Карден создал десятки оригинальных платьев.

Майя Плисецкая

Майя Плисецкая. Архивное фото

Уход Плисецкой из жизни в 2015 году стал настоящим потрясением для Кардена.

Единственное, о чем всю жизнь жалел Кадрен - о том, что у него нет наследника, которому бы осталось состояние именитого модельера.

По утверждению самого художника, к материальным благам он был равнодушен. "Я люблю успех, от меня никогда не отворачивалась Фортуна, но я равнодушен к богатству", - говорил он. 

По некоторым подсчетам стоимость наследия составляет около 71 миллиардов долларов. Их может получить известный пианист и племянник Кардена - Родриго.

Интересы Пьера Кардена

Среди интересов Кардена можно назвать театр и архитектуру (у него высшее архитектурное образование). Чего стоит его пузырчатый особняк в Каннах, который для него построил архитектор Антти Ловага. Это авангардное творение, больше напоминающее машину времени, обошлось кутюрьеру в 50 миллионов франков.

Сам Карден всегда говорил, что полусферы для него ассоциируются с символом материнского чрева или женской груди.

особняк Пьера Кардена

машина времени Пьера Кардена

В 1978 году он принял участие в дизайне самолета. На фото он оставляет автограф на фюзеляже.

Пьер Карден 

Как мы уже писали, Карден оставил большой след в парфюмерии. Большим спросом пользуется его цветочный аромат для женщин Pierre Cardin Bleu Marine Pour Elle, выпущенный в 2001 году.

Как видим, дизайн флакона также напоминает полусферу. В сердце парфюма есть немало от бренда дома Кардена - отсутствие возрастных ограничений и других рамок. Вызывающие и одновременно нежные ноты ландыша, цикламена, сандала, мускуса и амбры. 

Pierre Cardin Bleu Marine Pour Elle 

Кардена запомнят и владельцы автомобиля Toyota Rav 4, в дизайне которого тоже участвовал Пьер Карден. Лимитированная серия автомобилей вышла под брендом Pierre Cardin в 1997 году.

Он выпускал шампанское и детские игрушки, открыл гостинцу в Калифорнии, был владельцем парижского ресторана Maxim's, который купил в 1981 году.

В дизайне помещения также просматривается интерес дизайнера к округлым рамам и фактурам. 

Сеть ресторанов Максим вскоре открылась в Лондоне, Пекине и Нью-Йорке.

ресторан Пьера Кардена

В 2006 году он открыл музей в Сент-Уане, где собрал все свои творения. Неоднократно кутюрье обвиняли в безудержном желании разместить свое имя на все, начиная с одежды, машин и кончая едой.

Отдельным пристрастием Кардена были ювелирные украшения. Он всегда говорил, что драгоценные аксессуары играли значительную роль в истории человечества.

По мнению Карена, украшения не могли быть простыми и дешевыми и простыми, как не может быть простой и дешевой настоящая любовь.

Быть может, поэтому в фурнитуре изделий преобладало золото с серебром, натуральные камни и кожа. 

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