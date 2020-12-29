Во вторник, 29 декабря, в возрасте 98 лет умер легендарный французский кутюрье Пьер Карден.

Об этом сообщили родственники модельера, передает Le Figaro.

По данным издания, Карден скончался сегодня утром в госпитале в Нейи, к западу от Парижа.

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для группы Beatles.

В 1953 году Пьер Карден разработал первую коллекцию "от кутюр" (фр. haute couture, "высокая мода"). В 1954 году широкую известность ему принесли "платья-пузыри" (bubble dress), в которых юбке придается шарообразная форма при помощи драпировки или защипов. Позднее открыл фирменные бутики женской и мужской одежды - "Ева" (1954) и "Адам" (1957).

В конце 1950-х Пьер Карден уехал в Японию. Там он вел курсы трехмерного проектирования одежды. Французский дизайнер стал основоположником концепции "прет-а-порте" (фр. prêt-à-porter, букв. "готовое к носке"), сделавшей моду демократичной. В 1959 году он представил коллекцию готового платья для промышленного тиражирования. За ее показ в парижском универмаге Printemps он был исключен из Французской федерации кутюрье (впоследствии членство было восстановлено).

В 1960 году Пьер Карден нарушил традиционный подход к моде, став первым модельером, продемонстрировавшим мужскую коллекцию. В 1961 году он открыл магазин готовой одежды для мужчин, в 1963 году - для женщин. В 1966 году показал свою первую коллекцию для детей.

Пьер Карден стал первым дизайнером, в коллекции которого была представлена одежда с логотипом фирмы (начало 1960-х). Он считается одним из основателей стиля "унисекс".

В 1970 году Карден создавал дизайн для NASA. Во время своего визита туда он стал единственным человеком, примерившим скафандр Нила Армстронга, в котором тот впервые в истории человечества ступил на Луну.

Одной из "муз" модельера была балерина Майя Плисецкая. Специально для нее Карден создал костюмы Анны ("Анна Каренина", 1972), Марьи Николаевны Полозовой ("Фантазия", телефильм по мотивам "Вешних вод" Тургенева), Нины Заречной ("Чайка", 1980), Анны Сергеевны ("Дама с собачкой", 1985), а также различные вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. После того, как Плисецкая начала работать в Германии и стала хорошо зарабатывать, она по собственному желанию оплатила модельеру все его подношения.

17 сентября 2009 года Карден был объявлен послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Ранее мы сообщали о смерти еще одного легендарного модельера Аззедина Алайи. Его платья носили Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Мадонна, Джанет Джексон.