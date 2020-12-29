Осужденный на длительный срок заключения за пьяное смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов осваивает в колонии профессию швеи-моториста и не оставляет надежды организовать за решеткой любительский театр. Правда на последнее у него пока не остается времени, поскольку пока администрация колонии не планирует освобождать его от основных работ. Об этом пишет Mash.

На получение специальности швеи у Михаила Ефремова уйдет 1-3 месяца. По данным издания, с характеристикой у звездного узника все нормально - он ведет себя отлично, привилегий не требует, выполняет все распоряжения администрации.

Артист живет в колонии по обычному для всех заключенных распорядку - ежедневная работа, дважды в неделю - баня. В Новый год заключенным разрешат лечь спать в час ночи, а до этого можно будет смотреть развлекательные передачи по ТВ.

Ранее "Страна" писала о том, что Ефремов отказался просить Путина о помиловании, актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

Также мы сообщали, что осужденный Ефремов в покаянном письме родственникам погибшего в ДТП написал, что вряд ли вернется в актерскую работу.