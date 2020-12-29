Во вторник, 29 декабря, как и днем ранее, недалеко от столицы Хорватии Загреба произошло землетрясение. По данным сейсмологов его магнитуда подземных толчков составила 6,3.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По их данным, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 40 км к юго-востоку от столицы Хорватии Загреба. Очаг залегал на глубине два километра.

На видео можно увидеть обломки, которые обвалились со зданий после землетрясения. На улицах работают спасатели.

Напомним, в начале ноября в Хорватии произошло землетрясение с эпицентром у города Сплит. Подземные толчки не привели к значительным разрушениям. Местные жители говорили о незначительных повреждениях.

Также мы писали, что в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле. Число жертв в Измире выросло до 114 человек, раненых больше 1 000.