Накануне Рождества хозяева ломают голову, с какими угощениями встречать Сочельник и что подать на стол непосредственно 7 января.

Как известно, 6 января - последний день большого рождественского поста. В плане запрета пищи он самый й строгий. Несмотря на это, по православным традициям нужно приготовить целых 12 блюд по числу апостолов Иисуса Христа.

Непосредственно в день рождения, 7 января, принято говорить самые разнообразные блюда, в том числе мясо, мучное, сладости. Разрешается пить вино.

"Страна" напоминает, что рекомендовано готовить в эти два дня. В нашем отдельном материале - откуда появились традиции на Рождество и как их правильно соблюдать.

Блюда на рождественский Сочельник - в Святой вечер

1. Кутья

Кутья, она же сочиво, - основное блюдо на столе в Святой вечер. Ее варят из пшеницы или ячменя, реже - риса. В кашу добавляют мед, изюм и другие сухофрукты, мак, орехи.

2. Вареники

Вареники с картофелем и\или грибами, капустой - еще одно популярное блюдо на 6 января. Постарайтесь, чтобы оно тоже было собственного приготовления, а не купленное в супермаркете.

3. Винегрет

Вкусное и, что важно, очень полезное блюдо - винегрет. Свекла будет вариться несколько часов. Но, как правило, блюдце именно с этим салатом становится пустым самым первым.

4. Голубцы

Непременно приготовьте на Святой вечер голубцы фаршированные пшеном или рисом, капустой или другими овощами. Главное правило: листья капусты берите только тоненькие, чтобы они просвечивались. Иначе голубец будет жесткий и невкусный.

5. Капуста

Обязательно сделайте блюдо из капусты. Можно ее потушить самостоятельно или с грибами, сделать заранее квашенный вариант. Не забудьте добавить немного сахара и остроты, чтобы вкус получился оригинальным.

6. Суп

Что-то на столе должно быть жидкое. Суп на бульоне из мяса нельзя. Поэтому попробуйте тыквенный суп. Сварите тыкву, измельчите на бленде, дабавьте любимые специи - получится объедение!

7. Картофель

Какой праздник без картошечки?! Можно ее отварить или же запечь в духовке со сладким красным перцем, укропом, морковью и другими любимыми овощами.

8. Рыба

К картофелю можете подать рыбу - такую, как вам нравится, но не жирных сортов. Предпочитайте покупать ее свежей, а не замороженной, чтобы сохранились полезные витамины.

9. Соленья

Многочисленные соленья, которые вы или ваши близкие с такой любовью закрывали летом, должны оказаться на праздничном столе и занять там почетное место.

10. Чернослив и курага

Отдельную тарелку можно сделать с сухофруктами - черносливом и курагой: и вкусно, и полезно.

11. Яблоко или груша в духовке

Еще одна полезная штука - яблоко и груша, запеченные в духовке. К ним можно добавлять изюм, корицу и мед - для сока.

12. Узвар

Самый лучший напиток, который только можно придумать на Святвечер - узвар из сухофруктов, он же компот. Напоминаем, 6-го января пить алкогольные напитки Церковь не рекомендует.

Блюда на Рождество

1. Запеченная птица

Сложно представить рождественский стол без запеченной в духовке птицы. Это может быть курица, утка, гусь - на ваш вкус. Блюдо это центральное. Гарниром могут послужить запеченные овощи, любая каша, картофель.

2. Заливное

Заливное - еще одна изюминка. Оно может быть с овощами, рыбой, языком. Не все хозяйки умеют делать заливное, но уж постарайтесь. Получится высший класс!

3. Пирог

Приготовьте любой пирог, который вы умеете: с мясом, картошкой, грибами; можно сладкий: с яблоками, сливами, грушами. Не забудьте и про украшения, которые добавят блюду элегантности.

4. Глинтвейн

7 января уже можно отпраздновать Рождество с алкогольным напитком. Чтобы было вкусно и оригинально, попробуйте приготовить глинтвейн на красном или белом вине.

5. Песочное печенье

И детей, и взрослых порадует песочное печенье. Его можно сделать в виде звездочек, снежинок и по-зимнему украсить. Наслаждаться ним с чаем можно будет еще несколько дней после праздника.

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Счастливого Рождества и вкусных угощений!