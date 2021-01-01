В январе 2021 года в жизни многих знаков Зодиака произойдут яркие перемены. Марс сменит свое расположение - с Овна на Тельца.

Также в начале января Венера с Марсом будут находиться в трении друг с другом, что привнесет в жизнь знаков Зодиака эмоциональность. Также это может означать приятные переживания, связанные с прежними чувствами или давно забытой первой любовью. Все события будут так или иначе связаны с праздником и людьми из прошлого.

4, 13 и 14 января на первое место выйдут материальные вопросы. В эти дни нужно быть особенно внимательными по отношению к указаниям и распоряжениям начальства. Важно проявлять трудолюбие и показывать свой потенциал. Также эти дни благоприятные для рабочих переговоров.

В середине и конце января в коллективе могут происходить перемены. Возможно знакомство с новым членом команды или разлука с привычным коллективом. Во всяком случае, старайтесь быть частью командных проектов, в которых будет зашкаливать энергия Водолея.

28 января произойдет полнолуние во Льве, которое будет связано с эффектом псевдовозможностей. Приготовьтесь к сложному периоду. Огненные знаки могут совершить необратимые проступки, связанные с напористостью, агрессивностью и вспыльчивостью. Откажитесь от спринтерских, революционных и "захватнических" порывов, чтобы не наломать дров.

Астрологи советуют прожить январь "на низких оборотах", не вовлекаясь в рискованные мероприятия.

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Овны (21.03 - 20.04)

С 6 января вы наконец-то сможете выдохнуть и притормозить, не опасаясь за исход событий. Ваш переменчивый эмоциональный фон выровняется. Для вас наступит время решать задачи совершенно иного плана.

Тельцы (21.04 - 20.05)

В начале 2021 года вы будете вовлечены в активную деятельность. Старый мир может рухнуть буквально у вас на глазах. Чтобы оставаться стабильным во всех сферах, избегайте демонстративного поведения.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Первый месяц нового года окажется периодом переосмысления взглядов и поиска смысла в жизни. Лучше сосредоточиться на делах, связанных с финансами, и отказаться от общения с противоположным полом.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы осознаете, что в январе 2021 года можете многого добиться, если избавитесь от расточительности и легкомысленности. Январь - месяц, когда необходимо проявить себя практичным и не упускать возможности.

Лев (23.07 - 23.08)

Начало года может показаться вам неожиданно спокойным и монотонным. Однако вам может понадобиться совет старого авторитетного друга, с которым вас могут связывать симпатии. В середине января возможен флирт или рабочий роман.

Дева (24.08 - 23.09)

В начале месяца вам предстоит трансформировать любовные эмоции в рациональную сферу. Это будет непросто, если вы успели проявить себя с другой стороны. Во всяком случае, постарайтесь справиться с чувствами и расставьте все точки над "і" в своей личной жизни.

Весы (24.09 - 23.10)

В январе правящая планета Венера будет способствовать вашему гармоничному общению с родными. Успех принесет творческое самовыражение и осознание того, что для вас является истинно важными категориями счастья.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вспыльчивые Скорпионы в январе могут быть склонны к опрометчивым решениям, что чревато проигрышами ситуациями и трудностями. Однако главная цель этого периода - прощение и принятие мнения других людей. Постарайтесь обуздать свой непростой характер.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Звезды указывают на чувства и вдохновение, которые будут преобладать в жизни Стрельцов. Возможно, объектом вашей любви станет яркая харизматичная личность, которая навсегда останется для вас загадкой. Это может быть или женщина-вамп или импозантный мужчина.

Козерог (22.12 - 20.01)

Начало января может сопровождаться недопониманием в семье, но отчаиваться не стоит. Уже во второй половине месяца представителей знака воодушевит материальная сфера. Возможно, вас ждет премия на работе или неожиданное наследство.

Водолей (21.01 - 20.02)

Особенность 2021 года - в командном духе и коллективной работе. К успеху придут только общества и группы людей. Поэтому чересчур самостоятельным и независимым Водолеям необходимо учитывать, что личные амбиции могут помешать на пути к прогрессу.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Яркие и талантливые Рыбы в январе могут добиться блистательных успехов в своей профессии. Для этого потребуется не раз проявить свой характер и прислушаться к советам родителей. Будьте общительными и активнее продвигайте свои идеи в коллективе.