Около семи сотен краснокнижных летучих мышей вида Поздний кожан обнаружили в одном из мусорных баков в Запорожье.

На место инцидента приехали волонтеры, которые извлекли мышей из бака и отвезли к биологам. Об этом сообщила в соцсети волонтер из Запорожья Олеся Кулык.

По ее словам, летучих мышей обнаружили местные жители и обратились к волонтерам.

"Мыши в мусорном баке. Откуда? Я предполагаю из опыта, что люди делали ремонт или уборку, обнаружили мышей, не зная, что есть волонтеры, и эти летучие мыши внесены в Красную книгу, выбросили их в мусорный бак. В отдельной комнате без животных и птиц мы сортировали мышек. Необходимо было каждую осмотреть, напоить, посадить в коробку, уже чистую и красивую", — рассказала Кулык.

По ее словам, вскоре летучих мышей передадут в Харьков в Центр рукокрылых, где они перезимуют и весной их выпустят на волю.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре полтысячи летучих мышей устроились на зимовку на балконе многоэтажки и шокировали жильцов.

Также мы сообщали, что спасенных от холода летучих мышей из Днепра и Харькова спрятали в холодильник до весны.