В офисе сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика ответили посольству Украины, как у них оказалась старинная православная икона, которую председатель Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. По их данным, вопрос о перемещении иконы остается открытым.

В свою очередь Украина просит Боснию и Герцеговину вернуть ей эту икону для проведения соответствующих экспертиз.

Об этом со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олега Николенко сообщает УНН.

Икона Святого Николая, подаренная Додиком Лаврову, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".

"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос о истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его поступления в собственность остается открытым", - сказал Николенко.

Спикер МИД добавил, что Украина обратилась к Боснии и Герцеговине с просьбой безотлагательно передать ей украинскую икону, подаренную Лаврову.

"Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинским следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства. Полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной, уважения ее суверенитета и территориальной целостности", - добавил Додик.

Также, по его словам, МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины, Офисом генпрокурора, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжают принимать меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола, для установления обстоятельств, времени и лиц, причастных к изъятию и перемещению иконы с территории Украины.

Напомним, Милорад Додик подарил Лаврову икону 14 декабря во время визита дипломата в Боснию и Герцеговину. Посольство Украины запросило информацию о происхождении иконы, которая, как по данным посольства, была найдена в Луганске, а ее возраст составляет около 300 лет. После этого посольство Украины направило ноту МИД Боснии и Герцеговины и потребовало выяснить, как икона из Луганска оказалась в стране.

После скандала в Боснии началось расследование.

Также "Страна" сообщала, что МИД России вернул боснийцам икону, подаренную Лаврову. Она была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве 23 декабря.

Двумя днями ранее в Сербии заявили, что икона была вывезена из Донбасса через территорию России и Сербии.