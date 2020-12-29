На 64% подорожали свежие огурцы и на 20% выросли оптовые цены на мандарины в Украине перед новогодними праздниками.

Такие данные приводит аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Иван Колодяжный, сравнивая цены по состоянию на 28 декабря с данными за 4 декабря, передают "Украинские новости".

"Больше всего подорожал огурец, если в начале месяца средняя закупочная цена была 26,5 гривны/кг, то 28 декабря - 1 килограмм огурца стоил 43,5 гривны/кг", - сказал аналитик.

К Новому году мандарины подорожали почти на 20% до 38 гривен/кг, красные помидоры - на 5% до 23,5 гривны/кг.

Ранее "Страна" писала о том, что в начале 2021 года хлеб в Украине подорожает на 5%.

Также мы сообщали, что новогодний стол обойдется семье украинцев в более, чем 1700 грн.