Украинцы на выборах в Раду готовы поддержать ОПЗЖ, "слуг" и "Евросолидарность". Фото: "Страна"

К декабрю 2020 года "Оппозиционная платформа - За жизнь" в рейтинге партий обогнала "Слугу народа" и заняла первое место. Разрыв между политсилами составляет 5%. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы". 

Так, социологи с 5 по 13 декабря опросили 2 тысячи респондентов, проживающих в разных регионах Украины. Их спросили, за кого бы они голосовали на выборах в Раду, если они состоялись бы в ближайшее время. Оказалось, что в парламент прошли бы 4 политсилы.

Преодолели бы 5-процентный барьер и прошли бы в Верховную Раду:

  • Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - за нее голосовали бы 22,5% среди определившихся с выбором,
  • Партия "Слуга народа" - 17,3%,
  • Партия "Европейская солидарность" - 16,1%,
  • Партия "Батькивщина" - 13,1%.

Набрали бы менее 5% и не прошли бы в Верховную Раду:

  • Партия "За будущее" - 4,2%,
  • Партия "Сила и честь" - 4%,
  • Партия "Самопомич" - 3,5%,
  • Партия Шария - 3,1%, 
  • Партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 3%,
  • Партия "Голос" - 2,5%, 
  • Радикальная Партия Олега Ляшко - 2,5%,
  • ВО "Свобода" - 2,4%,
  • "Гражданская позиция" - 2%, 
  • Партия УДАР Виталия Кличко - 1,4%.

Рейтинг партий на декабрь 2020

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным социологом группы "Рейтинг" в декабре 2020 года лидерами среди партий по симпатии украинцев также являются "Слуга народа" и ОПЗЖ.

Также мы сообщали, что президентский рейтинг Зеленского уже меньше, чем за него проголосовало в первом туре - 26,5%.

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