"Оппоплатформа" опередила "слуг" на 5% и заняла первое место в рейтинге партий - опрос
К декабрю 2020 года "Оппозиционная платформа - За жизнь" в рейтинге партий обогнала "Слугу народа" и заняла первое место. Разрыв между политсилами составляет 5%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы".
Так, социологи с 5 по 13 декабря опросили 2 тысячи респондентов, проживающих в разных регионах Украины. Их спросили, за кого бы они голосовали на выборах в Раду, если они состоялись бы в ближайшее время. Оказалось, что в парламент прошли бы 4 политсилы.
Преодолели бы 5-процентный барьер и прошли бы в Верховную Раду:
- Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - за нее голосовали бы 22,5% среди определившихся с выбором,
- Партия "Слуга народа" - 17,3%,
- Партия "Европейская солидарность" - 16,1%,
- Партия "Батькивщина" - 13,1%.
Набрали бы менее 5% и не прошли бы в Верховную Раду:
- Партия "За будущее" - 4,2%,
- Партия "Сила и честь" - 4%,
- Партия "Самопомич" - 3,5%,
- Партия Шария - 3,1%,
- Партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 3%,
- Партия "Голос" - 2,5%,
- Радикальная Партия Олега Ляшко - 2,5%,
- ВО "Свобода" - 2,4%,
- "Гражданская позиция" - 2%,
- Партия УДАР Виталия Кличко - 1,4%.
Напомним, ранее мы писали о том, что по данным социологом группы "Рейтинг" в декабре 2020 года лидерами среди партий по симпатии украинцев также являются "Слуга народа" и ОПЗЖ.
Также мы сообщали, что президентский рейтинг Зеленского уже меньше, чем за него проголосовало в первом туре - 26,5%.