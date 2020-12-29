К декабрю 2020 года "Оппозиционная платформа - За жизнь" в рейтинге партий обогнала "Слугу народа" и заняла первое место. Разрыв между политсилами составляет 5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы".

Так, социологи с 5 по 13 декабря опросили 2 тысячи респондентов, проживающих в разных регионах Украины. Их спросили, за кого бы они голосовали на выборах в Раду, если они состоялись бы в ближайшее время. Оказалось, что в парламент прошли бы 4 политсилы.

Преодолели бы 5-процентный барьер и прошли бы в Верховную Раду:

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - за нее голосовали бы 22,5% среди определившихся с выбором,

Партия "Слуга народа" - 17,3%,

Партия "Европейская солидарность" - 16,1%,

Партия "Батькивщина" - 13,1%.

Набрали бы менее 5% и не прошли бы в Верховную Раду:

Партия "За будущее" - 4,2%,

Партия "Сила и честь" - 4%,

Партия "Самопомич" - 3,5%,

Партия Шария - 3,1%,

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 3%,

Партия "Голос" - 2,5%,

Радикальная Партия Олега Ляшко - 2,5%,

ВО "Свобода" - 2,4%,

"Гражданская позиция" - 2%,

Партия УДАР Виталия Кличко - 1,4%.

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным социологом группы "Рейтинг" в декабре 2020 года лидерами среди партий по симпатии украинцев также являются "Слуга народа" и ОПЗЖ.

Также мы сообщали, что президентский рейтинг Зеленского уже меньше, чем за него проголосовало в первом туре - 26,5%.