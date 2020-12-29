В ночь на 1 января в Украину придет южно-западный циклон из Европы и принесет осадки в виде дождя, мокрый снег пройдет только в западных регионах. Также в новогоднюю ночь ожидается потепление.

Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале во вторник, 29 декабря.

Без осадков в новогоднюю ночь и в первый день 2021 года будет в восточных регионах, Запорожье и Днепропетровщине.

"Придется народу не снежками весело драться, а зонтами игриво размахивать и прыгать по лужам", - добавила синоптик.

Температура воздуха в новогоднюю ночь ожидается от +1 до +5 градусов, в восточной части столбики термометров покажут около нуля. Днем ​​в пятницу, 1 января, воздух прогреется до +9 градусов, в Крыму - до +12 градусов. В западных и восточных областях в течение первого дня нового года будет прохладнее, там ожидается от +1 до +4 градусов.

В среду, 30 декабря, в большинстве областей Украины будет без существенных осадков, однако ожидается туман. В западных областях местами пройдет дождь, а в Карпатах - с мокрым снегом. Ветер подует с южного и юго-восточного направлений.

Температура воздуха ближайшей ночью прогреется до +5 градусов, завтра днем ожидается +​​5...+10 градусов, на юге до +12 градусов. В восточных областях ночью будет -1...-3 градусов, а днем - ​​около нуля.

В Киеве 30-го декабря ожидается облачная влажная погода, но без осадков. Температура воздуха будет +3...+5 градусов, днем ​​+5...+7 градусов.

"Новый год в столицу придет с дождем и теплой погодой", - добавила синоптик.

Ранее мы писали, что в Новогоднюю ночь в Украине ожидается потепление. Осадков в последний день года синоптики не прогнозируют, за исключением небольших дождей в некоторых регионах.

Также рассказывали, что Карпаты засыпает снегом. Там объявили штормовое предупреждение. Туристам рекомендуют не ходить в горы.