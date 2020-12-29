В понедельник, 28 декабря, Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

По его данным, партия вакцины была завезена в Венгрию грузовиком из Словакии и, по плану, транспортирована в Национальный центр общественного здоровья под охраной полиции.

"Венгерские эксперты будут иметь еще одну возможность решить, каким образом использовать вакцину", - написал Сийярто.

Также глава МИД Венгрии добавил, что Россия завершила клинические испытания вакцины с 40 тысячами добровольцев и данный препарат продемонстрировал эффективность на 91,4%.

"Венгрия готова к успешной разработке вакцин в мире, мы приложим все усилия для создания эффективной вакцины либо на Западе, либо на Востоке, по решению венгерских экспертов привезем ее быстрее всех в Венгрию", - добавил Сийярто.

Напомним, в ноябре Венгрия первой в Европе получила российскую вакцину от коронавируса. Ранее стало известно, что РФ обсуждает производство в Венгрии вакцины "Спутник V", в этой стране готовилась производственная площадка.

Также мы писали, что Венгрия первой в Евросоюзе начала вакцинацию от Covid-19.