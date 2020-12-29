Статья, по которой сегодня, 29 декабря, вручили подозрение скандальном застройщику ии экс-депутату Максиму Микитасю, является насильственной и предусматривает безальтернативный арест в качестве меры пресечения.

Об этом в Telegram-канале сообщает юрист Андрей Портнов.

"Скандальный агент НАБУ и бывший депутат Блока Порошенко Микитась получил сегодня подозрение по насильственной, предусматривающей безальтернативный арест статье УК и ходатайство о взятии его под стражу. Суд рассмотрит его в ближайшие дни", - сообщил Портнов.

Таким образом, Максим Микитась, который в начале декабря вышел из СИЗО после сделки с НАБУ, дав показания против замглавы Офиса президента Олега Татарова, снова может оказаться за решеткой.

"Похоже, чтобы выйти на свободу, нужно будет еще раз пойти на сделку со следствием, но уже не в обмен на Татарова, а в обмен на директора НАБУ Сытника. Иными словами, может понадобиться сделка со следствием о предыдущей сделке со следствием. Недалеких и слаборазвитых надо учить по одинаковой методике, без лишних интеллектуальных разновидностей", - написал Портнов.

Напомним, "Страна" писала о том, что подозрение Микитасю вручили по делу о похищении человека. Речь об инциденте, который произошел в начале декабря. Известный столичный юрист компании, которая в прошлом оказывала юридические услуги Микитасю, заявил, что застройщик заплатил основному юристу фирмы 725 тысяч долларов, но потом потребовал вернуть большую часть суммы. После выхода Микитася из СИЗО его похитили и заставили написать расписку.

Также мы писали, что сейчас в отношении застройщика действует домашний арест, определенный ему как мера пресечения в рамках дела о махинациях с жильем для Нацгвардии.