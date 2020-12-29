Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, оказавшийся в России весной 2014 года, заявил, что пока не собирается возвращаться на родину.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Вене во вторник, 29 декабря.

"Сейчас вопрос о моем возвращении не стоит. Но если такие условия (которые позволят ему приехать в Украину - Ред.) будут созданы, то смогу вернуться. Пока против меня, к сожалению, продолжает существовать фиктивное дело. Оно ведется почти 7 лет. Европейский союз, кстати, отметил, что не может так долго тянуться дело. Они должны иметь разумную продолжительность, как указано в решении суда", - сказал бывший премьер.

Отметим, что после смены власти в 2014 году Азаров покинул страну и сейчас проживает в РФ. Он рассказывал, что рассказал, что получил в России статус политического беженца по личному распоряжению президента Владимира Путина.

Также мы писали, что сегодня в Вене началась пресс-конференция, на которой Николай Азаров и его адвокаты представляют решение Суда ЕС, окончательно отменившего санкции в отношении бывшего премьера.