Кабмин одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии в 5 тысяч гривен для участников внешнего независимого оценивания (ВНО), которые получат самые высокие результаты. Об этом говорится на сайте МОН.

"Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине", - говорится в сообщении Минобразования.

Согласно проекту документа, предусмотрены 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться одноразово. Каждая премия составит 5 тысяч гривен.

Вознаграждения будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участникам, которые набрали 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Ранее "Страна" писала о том, что министр образования рассказал, как хочет трансформировать ВНО в Украине.

Также мы сообщали, что в пробном ВНО-2021 участники смогут выбрать для тестирования только один предмет.