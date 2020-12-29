Лидер либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский озвучил список политиков, которые могут стать потенциальными преемниками Владимира Путина на посту президента РФ. В Кремле такой рейтинг назвали "ничем не подкрепленным".

Об этом Жириновский заявил в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

В списке претендентов на пост президента России лидер ЛДПР назвал семерых политиков:

премьер-министр Михаил Мишустин;

министр обороны Сергей Шойгу;

глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин;

бывший премьер-министр Дмитрий Медведев;

губернатор Тульской области Алексей Дюмин;

председатель Госдумы Вячеслав Володин;

глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также он добавил, что новым президентом России станет тот, кого страна ждет уже 30 лет и сказал о своих намерениях баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, во время конференц-колла с журналистами, прокомментировал рейтинг Жириновского, назвав его просто рассуждениями политика, которые ничем не подкреплены. Однако он признал, что тема преемников вызывает живой интерес в обществе.

"Тема преемников традиционно вызывает живой интерес на политическом небосклоне РФ, в политологических и иных примыкающих к ним кругах. Это было всегда и так будет. Чаще всего эти рассуждения ничем не подкреплены и являются рассуждениями. Как-то комментировать не могу. Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, наверное, его рейтинги на чем-то основываются", - сказал представитель Кремля.

Напомним, срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в 2024 году, на данный момент неизвестно, будет ли он баллотироваться на будущих выборах.

Также сообщалось, что согласно поправкам, которые были приняты в Конституцию России Путин имеет возможность баллотироваться на пост президента еще дважды. "Страна" подробно анализировала, что эти поправки могут означать для Украины.