Традиционно в новогоднюю ночь перед боем курантов президент Украины обратится со своим обращением к народу. Как стало известно "Стране", Владимир Зеленский как в эти дни заканчивает работу над записью и монтажем своего спича.

Как сообщили "Стране" источники в Офисе президента, снимали обращение сразу в четырех локациях: на Банковой, в Мариинском парке, а также на Михайловской площади и около Софийского собора возле главной елки страны.

Обращение записывается в несколько дублей.

"Еще пишется. Окончательной версии еще нет - есть пока отличные идеи, которые окончательно шлифуются", - говорит источник.

Напомним, что в прошлом году новогодний ролик Зеленского записывали на ВДНХ - там же, где снимали сериал "Слуга народа". Делали это тоже с нескольких попыток.

Тогда параллельно снимали еще видео с пожеланиями звезд и политиков, в частности украинцев поздравляли с экрана телевизопа вице-спикер Руслан Стефанчук, первый президент нашей страны Леонид Кравчук, боксер Александр Усик, силач Василий Вирастюк, телеведущие Александр Педан, Маша Ефросинина, Владимир Остапчук и Юрий Горбунов, певицы: Тина Кароль, Светлана Тарабарова, Алина Паш (Alina Pash), Оля Полякова, группы O.Torvald, DZIDZIO и The Hardkiss, а также певцы Олег Винник и MONATIK, продюсер Потап и многие другие.

Подробно о прошлогоднем выступлении Зеленского мы писали здесь.

Напомним, ранее "Страна" узнала, что Владимир Зеленский вместе с семьей отправится отдыхать в карпатскую резиденцию "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.

Позже эту информацию подтвердил и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.