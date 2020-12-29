Полиция вручила скандальному застройщику, бывшему народному депутату Максиму Микитасю подозрение по делу о похищении человека.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

Днем во вторник, 29 декабря, правоохранители проводят у Микитася обыск. Далее в суд поступит ходатайство о мере пресечения.

В МВД подтвердили факт вручения подозрения заказчику похищения - владельцу известной строительной фирмы - по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сообщается также, что задержаны двое организаторов и четверо исполнителей преступления.

И не исключено, что Микитась вновь отправится в СИЗО, откуда он вышел после сделки с НАБУ, дав показания против замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Напомним, что похищение, которого касается дело, произошло 8 декабря. Известный столичный юрист компании, которая в прошлом оказывала юридические услуги Микитасю, заявил, что застройщик заплатил основному юристу фирмы 725 тысяч долларов, но потом потребовал вернуть большую часть суммы. После выхода Микитася из СИЗО его похитили и заставили написать расписку.

Также мы писали о том, ВАКС оставил экс-президента "Укрбуда" Микитася под домашним арестом до 23 февраля. Мера пресечения ему избрана в рамках дела о махинациях с жильем для Нацгвардии.