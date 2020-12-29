В Вене началась пресс-конференция, на которой Николай Азаров и его адвокаты представляют решение Пятой палаты Суда Европейского союза в Люксембурге, окончательно отменившего санкции в отношении бывшего премьера.

Пресс-конференция называется "Европейский суд своим решением зафиксировал отсутствие в Украине права на справедливый суд. Кейс Николая Азарова".

Первым выступил адвокат Азарова, доктор юридических наук Габриэль Лански, который заявил, что в течение 6 лет последовательно добивался снятия санкций с бывшего премьер-министра.

"Каждая санкция, которая выдвигалась, была основана на заявлениях режима Порошенко (бывшего президента Украины - Ред.). Мы каждый раз указывали, что эти процедуры не обоснованы, не существует никаких доказательств и они нарушают принципы правильного судопроизводства. Мы придерживались мнения, что Евросоюз не может принимать заказ, так называемый заказ, третьих стран. Я это всегда называл атомным оружием против демократии в Евросоюзе. Потому что 500 миллионов жителей Евросоюза могут остаться бесправными, если на основании заявлений третьих стран вводить санкции", - заявил Габриэль Лански.

Николай Азаров вспомнил о первой встрече с адвокатом Габриэлем Лански. Говорит, что адвокат сперва отнесся к нему с недоверием. "Сказалась пропаганда, которая звучала в мой адрес". Азаров заявил, что санкции, которые были введены в его адрес, были исключительно политическими. "Первые санкции, которые вводились, были приняты на основе простой бумажки с фамилиями, против кого их нужно вводить. То есть, Европейский союз принял целый ряд ограничительных ко мне мер без всяких на то оснований, по политическим причинам", - сказал он.

По состоянию на 5 марта 2014 года против Азарова в Украине не было ни одного уголовного дела. "Поэтому, когда санкции были введены, Порошенко дал указание Генпрокуратуре найти хоть какие-то дела, возбудить уголовные дела, чтобы обосновать эти санкции, - сказал он. - И дела начали выдумываться. Просто выдумываться. Я знаю, что Порошенко лично требовал от Генпрокуратуры возбуждения дела против меня".

"Все эти дела возбуждались против меня, как Главы правительства. И каждый год Совет ЕС, вместо того, чтобы разобраться, просто повторял аргументы киевской прокуратуры. Наша команда предоставляла в ЕС доказательства того, что дела были сфабрикованы. Однако все эти аргументы Советом ЕС отвергались, но суд ЕС всегда внимательно рассматривал эти аргументы, в дискуссиях с представителями Евросоюза, и принимал решения о юридической ничтожности приведенных аргументов. Эти решения суда поддерживали убежденность в том, что рано или поздно мне удастся доказать мою правоту", - сказал Азаров.

Как это поможет другим политикам под санкциями

Габриэль Лански спрогнозировал, что решения суда, которые были вынесены в пользу Азарова, можно применить в судебных процессах других политиков, которые подпали под санкции. И в судах третьих стран, которые вводили санкции.

"Вердикт по делу Азарова послужит примером и применим ко всем лицам, которые указаны в таких списках", - отметил адвокат.

Возвращаться в Украину не намерен

Также Азарова спросили о возвращении в Украину, на что он ответил, что пока возвращаться не намерен.

"Сейчас вопрос о моем возвращении не стоит. Но если такие условия будут созданы, то смогу вернуться. Пока против меня, к сожалению, продолжает существовать фиктивное дело. Оно ведется почти 7 лет. Европейский союз, кстати, отметил, что не может так долго тянуться дело. Они должны иметь разумную продолжительность, как указано в решении суда", - сказал бывший премьер.

Главный организатор преследования - Порошенко

Интересно, что главным организатором преследований Азаров считает Порошенко. И полагает, что тот мог быть обижен за увольнение с поста министра экономики в правительстве Азарова.

"На вершине преследований стоял Порошенко. Он мстительный человек, это была месть с того момента, когда он работал министром в моем правительстве. Я неоднократно обращал внимание на его неудовлетворительную работу и впоследствие настоял на его снятии с должности".

Напомним, в марте 2014 года, после событий Майдана, он был внесен в санкционный список ЕС по предложению представителей украинского правительства. Тогда экс-премьеру были предъявлены обвинения в хищении государственных средств.

Весной в 2020-м году Совет ЕС отменил санкции против Азарова.

14 декабря Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра, которые обжаловали адвокаты Азарова.