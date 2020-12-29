В Кремле пока не увидели в президенте Украины Владимире Зеленском политической воли к нормализации отношений с Россией.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 29 декабря.

"Пока не видим и не слышим политической воли к нормализации отношений с РФ и реализации минских договоренностей. Конечно, для разговора на высшем уровне должны созреть предпосылки", - заявил Дмитрий Песков и добавил, что президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что заинтересован в нормализации отношений с Украиной.

Напомним, на днях в Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский допустил "огромную ошибку", когда обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.

Как сообщалось, в январе 2020 года во время визита в Польшу Зеленский заявил, что СССР виновен в развязывании Второй мировой войны вместе с нацистской Германией. По его словам, Польша первой ощутила "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу полномасштабного конфликта.