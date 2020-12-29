Во вторник, 29 декабря, на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение. В связи с этим туристам не рекомендуется выходить в горы.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"Внимание! Шторм! По состоянию на 10:00 29.12.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 10 м), высокая влажность (намерзает лед), ветер южный, 22 м/с. Температура окружающей среды -5 градусов. Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!" - сказано в сообщении.

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