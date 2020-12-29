В Волынской области при получении взятки в 2 тысячи долларов задержали заведующего сектором в региональной Государственной фискальной службе. Он требовал деньги у бизнесмена и его партнера, обещая им взамен прекратить искусственно создаваемое препятствование их предпринимательской деятельности. "Взнос" в 2 тысячи долларов должен был стать ежемесячным вознаграждением злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, проверяется причастность сотрудников следственных подразделений ГУ ГФС в области к вымогательству неправомерной выгоды.

Фото: Офис генпрокурора

Ранее "Страна" писала о том, что бизнесмен раздал взяток на два миллиона, чтобы поставлять неликвид в национальные сборные.

Также мы сообщали, что руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке в 250 тысяч долларов. Фото.