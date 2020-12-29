Чиновник ГФС за $2 тысячи в месяц обещал не "кошмарить" бизнес и был задержан при получении первого транша
В Волынской области при получении взятки в 2 тысячи долларов задержали заведующего сектором в региональной Государственной фискальной службе. Он требовал деньги у бизнесмена и его партнера, обещая им взамен прекратить искусственно создаваемое препятствование их предпринимательской деятельности. "Взнос" в 2 тысячи долларов должен был стать ежемесячным вознаграждением злоумышленника.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, проверяется причастность сотрудников следственных подразделений ГУ ГФС в области к вымогательству неправомерной выгоды.
Фото: Офис генпрокурора
Ранее "Страна" писала о том, что бизнесмен раздал взяток на два миллиона, чтобы поставлять неликвид в национальные сборные.
Также мы сообщали, что руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке в 250 тысяч долларов. Фото.