Доступ к Единому государственному реестру деклараций может быть частично ограничен до конца 2020 года в связи с модернизацией.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

В НАПК заявили, что они стремятся сделать реестр удобным как для субъектов декларирования, так и для граждан, этим и обусловлена модернизация. Полноценный переход на обновленную версию реестра займет некоторое время. После проведения работ весь функционал и представленные документы будут восстановлены.

В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца.

Напомним, НАПК в октябре экстренно закрыло реестр электронных деклараций по решению Конституционного суда.

Также мы писали о том, что после этого, 30 октября, Единый реестр электронных деклараций заработал вопреки решению Конституционного суда.