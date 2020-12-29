В Киеве правоохранители предотвратили заказное убийство двух человек, заказчиком которого был 34-летний житель Броварского района, депутат 8-го созыва поселкового совета. Нанятый им киллер должен был ликвидировать 47-летнего односельчанина заказчика и 39-летнего жителя соседнего села. За убийство первой жертвы было обещано вознаграждение в 6 000 долларов.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию, что житель Броварского района подыскивает киллера для устранения двоих своих знакомых, с которыми у него сложились неприязненные отношения. Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему человеком. Во время встречи злоумышленник передал фото своих врагов и предоставил 300 долларов задатка в счет оплаты первого убийства.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования оперативники ДСБ, Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции задержали организатора запланированных преступлений. Ему готовят подозрение по факту организации покушения на заказное убийство, которое является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115) и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины. Задержанному злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Житомире полиция задержала мужчину, который готовил заказное убийство коллеги по бизнесу за $15 тысяч.

Также мы сообщали, что под Запорожьем задержали следователя полиции за подготовку заказного убийства.