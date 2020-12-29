В Венгрии, которая первой Евросоюзе начала вакцинацию от коронавируса, создали электронный Covid-паспорт, подтверждающий отсутствие Сovid-19 у человека. Он состоит из двух приложений, которые венгры будут устанавливать на свои телефоны.

Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора по отраслевой и институциональной информатике главного управления Национальной больницы Венгрии Балинта Сабо сообщает Magyar Nemzet.

По словам Сабо, первое приложение - это сам Covid-паспорт, а второе - подтверждает защиту от коронавируса гражданина на основе результатов его Covid-тестов, проведенных за последние 14 дней и полученных прививок.

Эти приложения будут иметь только информацию, которая содержится в системе зоны электронных медицинских услуг (EESZT), показывать личную информацию они не будут.

"Мы чувствуем, что в мире растет потребность в том, чтобы граждане могли доказать свою защиту от коронавируса, чтобы иметь возможность свободно передвигаться и пользоваться услугами там, где существует повышенный риск заражения", - сказал Сабо.

По его словам, без этого электронного документа практически невозможно будет осуществить поход в театр, парикмахерскую, посетить любое мероприятие или попасть на авиарейс.

Сейчас Covid-паспорт тестируют. В стране завершился прием заявок на тест, и как только он завершится, онлайн-документ станет доступным для всех граждан Венгрии.

Как будет действовать приложение:

будет идентифицировать гражданина;

выдавать сертификат защиты от Covid-19;

выдавать QR-код о результатах тестов для проверки достоверности информации.

его можно будет использовать как в Венгрии, так и за ее пределами.

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения считает неоправданной идею выдавать так называемые "паспорта иммунитета" людям, которые перенесли новый коронавирус.

Также мы рассказывали, что Си Цзиньпин предложил ввести международную систему персональных QR-кодов с результатами тестов на коронавирус.