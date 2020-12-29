Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вместе с управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США провели спецоперацию против контрабандистов, которые поставляли кокаин из Южной Америки в РФ и Европу. Из незаконного оборота изъяли более 330 килограммов наркотического вещества.

Об этом пишет "Интерфакс".

По данным ФСБ, доход преступников от продажи наркотика мог составить один миллиард рублей (около 383,8 млн грн - Ред.). Следственное управление службы возбудило уголовные дела в отношении участников группировки, их арестовали.

Первый этап совместной операции проводился в мае этого года, когда при попытке сбыта наркотиков в Санкт-Петербурге задержали с поличным наркокурьера, у которого изъяли килограмм кокаина.

В июне 2020 года в Москве с поличным задержали участников и одного из организаторов группировки, у него из незаконного оборота изъяли 34 кг кокаина.

Заключительный этап операции прошел в ноябре. На территории Московской области сотрудники спецслужб обнаружили тайник, в котором наркоторговцы спрятали 295 килограммов кокаина.

Ранее мы рассказывали, как за три часа в сообщениях МВД и СБУ "исчезли" девять кило кокаина из Южной Америки.

Также писали, что в Одессе в партии фруктов нашли кокаина на 12 млн долларов.