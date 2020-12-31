В Украине под новый год - новая порция хейта в отношении Деда Мороза: главного персонажа новогодней традиции на всем постсоветском пространстве.

Это один из важных объединяющих символов между народами, которые когда-то жили в едином государстве. Что, видимо, не дает спокойно спать борцам с советским наследием.

В уходящем году, как и несколько лет подряд, в националистических кругах критикуют Деда мороза и Снегурочку. Но чаще звучат голоса, которые требуют отставить любимых детских персонажей в покое.

"Страна" собрала мнения по этому поводу и вспомнили, откуда вообще взялся Дед Мороз и его холодная спутница.

Кто рисует из Деда Мороза чудовище

На просторах соцсетей Деда Мороза еще неделю назад начали сравнивать чуть ли не с кровожадным маньяком. Пост об этом опубликовало сообщество "Український інформаційний простір" (более 100 тысяч подписчиков).

Оно воспроизвело легенду-страшилку о том, как Дед Мороз произошел от кровожадных языческих идолов древних времен, которым приносили человеческие жертвы.

"И в мешке "с подарками" он нес головы умерших, и красный сюртук, из-за того, что забрызганный кровью...", - написали авторы поста и добавили картинку чудовища с рогами.

"Именно это существо называлось "дед мороз", это название было взято за основу в так называемом "СССР", чтобы заменить святителя Николая, который был принесен христианами, но святитель Николай у наших предков звался совсем по-другому, с теми же функциями, но это совсем другая история", - сообщает "Украинское информационное пространство".

В комментариях даже украиноязычные пользователи оказались ошарашены такой постановкой вопроса:

"Не надо преувеличивать! На самом деле, Дед Мороз пришел на смену религиозному Николаю в советское время. Он выполнял ту же миссию, что и Николай. И сегодня уместно объединить эти два образа в один. Не политизировать и не запрещать", - пишет пользователь Александр Мартынюк.

"Откуда взялась информация? Потому что что-то очень похожее на чье-то больное воображение. В украинском фольклоре есть персонаж Морозко - прототип Деда Мороза, лесного духа, который вознаграждает добро и наказывает зло. Что касается "карачуна" - читайте в Википедии, что это такое", - добавил Дмитрий Княжич.

Другие назвали версию "Пространства" "полной ахинеей".

"А ну-ка обоснуйте эту кашу источниками? Особенно интересно, с какого чуда в мешках головы? Чьи и почему? Эта девушка, привязанная к дереву и покрытая льдом. Это напоминает ночные страшилки из пионерского лагеря, по-видимому оттуда и пошел слух. Да, традиции были, ритуалы, задабривали подарками, но связанная девушка - это полный ахинея. Прошлые цивилизации всегда действовали исходя из практических мотивов, где логика привязывания девушки к дереву? Какая девушка? Самая страшная? Или может они выращивали их специально для этого? Или держали в плену ... Далее: привязать человека к дереву на ночь на улице - очевидно, что результат будет смертельным, или же тогда тоже было потепление глобальное... и так далее. Поэтому, прежде чем смешивать мозги читателей с измененными сказками, углубитесь в источники, найдите подтверждение интересных или сомнительных фактов", - советует еще один подписчик.

Еще один залп в сторону любимого детского персонажа сделало "Радио Свобода".

Оно опубликовало мнение экс-работника Института нацпамяти, а сейчас сотрудника секретариата мовного омубдсмена Сергея Рябенко. Он уверен, что образ сказочного персонажа использовался для прикрытия репрессий 1937 года, когда велась борьба с церковью.

По его словам, в 1935 году один из соратников Иосифа Сталина Павел Постышев предложил организовать новые советские традиции, чтобы свести к минимуму влияние церковных традиций, связанных с празднованием Рождества Христова.

Рябенко утверждает, что благодаря "скрытой" идеологии Дед Мороз остался и после развала Советского Союза и сейчас продолжал нести на себе некое идеологическое бремя и олицетворяет "слишком советские традиции".

По его словам, замена образа Деда Мороза на Святого Николая нужна для того, чтобы "сделать невозможным каким-либо образом повторение то, что произошло в 1937 году".

Но каким образом сказочный персонаж связан с повторением репрессий Сталина - остается загадкой.

Да и Дед Мороз как сказочный образ существовал в Киеве как минимум за полвека до описанных исторических событий. Об этом пишет публицист Дмитрий Джангиров.

1885 годом датирован рисунок известного художника Михаила Васнецова, который разрисовал Владимирский Собор в столице.

"Для фейконосного "Радио Свобода", утверждающего, что Деда Мороза придумали большевики.

Это - рисунок Васнецова (того самого, который разрисовывал Владимирский Собор в Киеве). Называется "Дед Мороз".

Год - 1885".

Под постом Джангирова уже развязалась полемика. "Так Васнецов же старый большевик", - пишет журналистка Янина Соколовская.

"Русофобы и нацики истории не знают. Они придумывают свой примитивный хуторянский суррогат", - добавил экс-нардеп Александр Ржавский.

Нашлись и те, кто предложил не трогать Деда Мороза и считать его двойником св. Николая. С этим предложением выступили братья Капрановы.

"Интересно, что не только у нас святой Николай имеет двойника - деда Мороза. У финнов это Йоулупукки (переводится как "рождественский козел"), у литовцев Каледа сянялис (рождественский дед), у болгар Дзядо Коледа (разумеется без перевода), у немцев Вайнахтсман (рождественский дед), у французов Пер Ноэль (опять рождественский дед), у итальянцев ведьма Бефана и так далее - практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа", - говорится на странице братьев Капрановых.

Кто на самом деле создал Деда Мороза и Снегурочку

Образы Деда Мороза и Снегурочки были придуманы задолго до большевиков и минимум за сто лет до большого террора. Сталин еще не родился, когда сказки о них передавались из уст в уста в каждой деревне.

Создал новогодних героев не кто-то конкретно, а целая группа знаменитых поэтов, художников и композиторов. Писатели описывали их характер, живописцы визуализировали внешний вид и костюмы, а музыканты отшлифовывали их поведение и настроение с помощью мелодий. Кстати, большую лепту в это внесли знаменитости - уроженцы территорий, входящих в состав современной Украины.

Образ Деда Мороза начал формироваться в позднее средневековье из детских сказок. Их авторство не установлено, поэтому произведения принято считать народным фольклором. В них есть персонаж - дух холода и зимы. Его называют Трескуном, Морозом Ивановичем, Елочным Дедом, Рождественским Дедом.

В литературе Мороз Иванович был зафиксирован в 1840 году в сборнике "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского. Московский автор описал доброго и седого дедушку. Трудолюбивой девушке он дарил серебряные монеты, а ленивой вручает сосульку.

Поэт Николай Некрасов, уроженец Немирова Винницкой области, в 1863 году развил тему. Он написал поэму "Мороз, Красный нос", который посвятил своей сестре Анне. Но здесь герой не добрый, а злой. Он любит "кровь замораживать в жилах и мозг в голове леденить".

Силами этих двух писателей образ Деда Мороза и был сформирован финально к концу XIX века. И дети, и старики знали, что это седовласый дедушка с бородой. Он справедливый: за доброту и хорошие дела дарит подарочек, а на зло может разгневаться и заморозить. В такой риторике и продолжили создаваться многочисленные сказки и другие творческие работы.

В 1885 году, когда Дед Мороз был все известен уже широко, его визуализировал в живописи Виктор Васнецов. Он написал одноименную картину, на которой изобразил героя сказок (опубликована выше).

Параллельно формировался и образ Снегурочки. В 1860 году Григорий Данилевский, уроженец Харьковской губернии, первым опубликовал поэтический вариант народной сказки о снежной девочке. Через 13 лет, в 1873 году, москвич Александр Островский переложил произведение харьковчанина в основу пьесы, которая называлась "Снегурочка".

Островский объединил Снегурочку и Деда Мороза. У него герой по имени Дед-Мороз был второстепенным персонажем. Внешность не описывается, зато рассказывается о природе, когда он появляется: "Начинает сыпаться иней, потом хлопья снега, подымается ветер, - набегают тучи, закрывают луну, мгла совершенно застилает даль". Интересно, что в этой пьесе Снегурочка ему не внучка, а дочка.

Через год эту пьесу напечатали в "Вестнике Европы". Автором музыки стал Николай Римский-Корсаков. В январе 1882 года произведение исполнял хор русской оперы.

Помогли людям представить, как выглядит Снегурочка, два художника: опять-таки Васнецов и Михаил Врубель.

Так Снегурочку увидел Врубель. Картинка написана в 1890 году. Образ девушки здесь украшают снежинки, которые в наши дни используются в нарядах девочек на новогодние утренники.

А так Снегурочку представил Васнецов. Картинка "Снегурочка" датирована 1899 годом. У него образ героини менее игривый и более строгий.

Заинтересован темой зимних героев был и художник Николай Рерих. В 1912 году в стиле модерн он представил "Эскиз костюма (Дед Мороз)". Именно эта работа легла в основу наряда Деда Мороза, который известен до сих пор: рукавицы, расписная шуба с мехом, сапоги.

Художник использовал белый, синий и красный цвета. В итоге одеяния и стали шить в этой гамме, экспериментируя с оторочками, украшениями, длиной бороды и другим.

Читатель может обратить внимание, что Рерих представил Деда мороза лысым и в короне. Но эта часть образа не прижилась. На замену ей в итоге пришла шапка. Такой вариант сочли более логичным, ведь зимой холодно ходить без головного убора.

Что касается упомянутого 1937 года, тогда Дед Мороз и Снегурочка появились на елке. Тогда их не придумали, а решили отправить взамен "религиозных персонажей".

Герои пришли на детский праздник, поздравили ребят, подарили им игрушки, поводили хороводы. Отношения к репрессиям Дед Мороз и Снегурочка не имели - наоборот, ассоциировались с добрыми волшебниками, которым можно загадать желание и оно сбудется.