Кабинет министров снял запрет на подписку на печатные СМИ для бюджетных учреждений и воинских частей. Так, правительство внесло изменения в свое недавнее решение о запрете на предварительную оплату товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства, под которую попала и подписка прессы.

Об этом в Facebook сообщает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

В соответствии с постановлением №1326 от 23 декабря правительство разрешило проводить закупки, когда их предметом являются "отечественные периодические печатные издания и услуги по их доставке по подписке".

"Соответствующие изменения лоббировал Национальный союз журналистов Украины и оператор почтовой связи "Укрпочта". За сохранение традиционного канала сбыта прессы и доступа украинцев к информации - по подписке для библиотек и бюджетных учреждений - выступили руководители Министерства инфраструктуры и Министерства культуры и информационной политики", - сообщил Томиленко.

Между тем, с начала декабря Кабмином было запрещено на период действия карантина осуществление распорядителями (получателями) бюджетных средств предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства, а Государственной казначейской службе - осуществление соответствующих платежей, кроме случаев, когда предметом закупки являются товары, работы и услуги, необходимые для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни Covid-19.

В НСЖУ напомнили, что введенные правительством общие ограничения привели к отказу органами Государственного казначейства оплачивать счета на подписку периодических изданий на 2021 год для коммунальных учреждений, университетов, органов МВД и прокуратуры, Вооруженных сил Украины. Под угрозой оказалась доставка прессы в традиционные хранилища печатной продукции - библиотеки.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что подписка - традиционная модель сбыта периодики и доступа украинцев к печатным СМИ, и надеются, что нынешнее правительственное решение все же позволит реализовать большинство сделок по бюджетным закупкам периодики.

"Фактически с начала декабря украинские библиотеки, университеты и военные части были отрезаны от украинских газет. Этот запрет на подписку периодики стал еще одним стресс-фактором для рынка печатных СМИ, который и так находится в кризисном состоянии и нуждается в правительственной поддержке. Наиболее остро стоит вопрос помощи местным СМИ, то есть насущной является проблема доступа граждан к важной местной информации. Поэтому приветствуем оперативное исправление Кабмином своих ошибок по подписке прессы, но пока медийная отрасль экономически брошена на произвол судьбы, она остро нуждается в воплощении вменяемой правительственной политики по поддержке украинских СМИ", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Об остроте проблемы, которая возникла с запретом в начале декабря подписки периодики сообщают и редакторы местных газет.

Например, Александр Пасечник, главный редактор газеты "Заря" из Лимана Донецкой области, говорит, что органы Госказнечейства не проводят оплату счета на 100 000 гривен на подписку издания для ветеранов, чернобыльцев, библиотек и подразделений городского совета.

"Заканчивается подписка на украинскую периодику на 2021 год. Знаем, в каких условиях сейчас живет наш подписчик, в частности на селе. Часто он должен сделать выбор, в прямом смысле, между лекарствами и газетой. Поэтому мы, работники локальных СМИ, снова предполагаем потерю тиража. В этой ситуации действия нынешнего Кабмина иначе чем откровенно преступными не назовешь... К примеру, в бывшем Бугском районе (ныне это уже Золочевский) на Львовщине местное казначейство блокирует оплату 25 000 гривен на подписку периодики для местных библиотек. Среди них есть 47 экземпляров районной газеты "Воля народа". Всего по состоянию на 22 декабря на карточке учета и контроля подписки на январь 2021 указано аж 6 экземпляров т.н. "Бюджетной подписки" (для сравнения: на 1 января 2020 их было 156)", - возмущается Николай Иванцов, редактор газеты "Воля народа" из Львовской области.

В структуре заказов, которые финансируются бюджетными средствами, преобладают официальные государственные СМИ - "Голос Украины" и "Урядовый курьер", газеты и журналы министерств и ведомств. В библиотеках заказы универсальнее, они включают национальные и региональные издания, в которых есть потребность у аудитории.

Ранее мы писали, что НСЖУ требовала от властей поддержать на период кризиса и карантина украинские СМИ.

Также рассказывали, что украинцы существенно снизили объемы подписки на печатные издания.