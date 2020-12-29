В Украине, где за минувшие сутки число зараженных коронавирусом выросло на 6 988 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 037 362. Вчера больше всего новых пациентов зафиксировали в Киеве, Одесской, Полтавской, Львовской и Запорожской областях.

Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

В Украине число выздоровевших от коронавируса за прошлые сутки почти в два раза превысило количество новых случаев Covid-19. В частности, в течение последних суток преодолели болезнь 16 106 жителей страны, а заразились - 6 988.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 29 декабря:

Киев - 109 008 (+953);

Винницкая область - 22 078 (+70);

Волынская область - 32 626 (+89);

Днепропетровская область - 57 632 (+436);

Донецкая область - 35 562 (+374);

Житомирская область - 38 554 (+9);

Закарпатская область - 27 974 (+95);

Запорожская область - 52 689 (+514);

Ивано-Франковская область - 42949 (+55);

Киевская область - 57 912 (+298);

Кировоградская область - 8 248 (+14);

Луганская область - 10 054 (41);

Львовская область - 60 560 (+555);

Николаевская область - 30 300 (+422);

Одесская область - 69 863 (+729);

Полтавская область - 35 487 (+644);

Ровенская область - 40 459 (+127);

Сумская область - 40 170 (+41);

Тернопольская область - 33 622 (+82);

Харьковская область - 68 395 (+404);

Херсонская область - 17 327 (+134);

Хмельницкая область - 38 471 (+63);

Черкасская область - 38 302 (+446);

Черновицкая область -39 662 (+147);

Черниговская область - 29 458 (+246).

Ранее мы писали, что в ВОЗ предупредили о дальнейших мутациях и новых штаммах коронавируса.

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