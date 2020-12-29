Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во вторник, 29 декабря, прибыла в Беларусь. Это первая после России страна, которая официально зарегистрировала "Спутник V" и начнет вакцинацию населения этим препаратом.

Об этом со ссылкой сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

"Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и РФПИ объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Беларусь стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V", - сказано в сообщении.

В фонде добавили, что во вторник прибыла первая партия вакцины в Беларусь.

Напомним, президенты России и Беларуси еще в августе договорились, что республика станет первой страной, куда отправят российскую вакцину от коронавируса.

Также рассказывали, что в Аргентине одобрили использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".