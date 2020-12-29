По состоянию на утро вторника, 29 декабря, число новых случаев коронавируса в Украине увеличилось на 6 988. За прошлые сутки в стране заболели 324 ребенка и 327 медиков.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

По данным Степанова, за минувшие сутки было госпитализовано 1 298 человек. Умерло 232 пациента с Covid-19 (18 081 с начала пандемии). Выздоровели за 24 часа 16 106 пациентов с Covid-19 (681 835 с начала пандемии). Кроме того, сообщается, что за сутки в Украине было проведено 43 585 теста на коронавирус (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620).

Общее число лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в Украине достигло 1 037 362. Всего в стране было проведено уже 5 511 179 ПЦР-тестов на коронавирус.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Отметим, что число новых случаев сегодня в полтора раза превышает вчерашний показатель, когда сообщалось о 4 385 пациентах, выявленных за 24 часа. А количество летальных случаев за день увеличилось в три раза: с 75 до 232.

Напомним, украинцев в Польше будут бесплатно вакцинировать от коронавируса.

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