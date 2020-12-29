В России задержали бывшего схимонаха Сергия (в миру Николай Романов - Ред.), который в сентябре был отлучен от церкви. Правоохранители планируют его допросить.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "РИА Новости".

В то же время в Главном управлении МВД РФ по Свердловской области заявляют, что никакой информации задержании Сергия у них нет.

В сети появились видео, снятые, как утверждается, в ночь на 29 декабря на территории захваченного Сергием Среднеуральского женского монастыря. На кадрах присутствуют силовики, слышен колокольный звон. На некоторых видео можно заметить монахинь, которые находятся на улице. Утверждается, что правоохранители штурмовали монастырь.





Напомним, основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после начала пандемии коронавируса. Он не признавал его и заявлял, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны". Из-за этого церковный суд лишил его сана, однако проводить богослужения Сергий не перестал, поэтому в сентябре его отлучили от церкви. После этого Сергий укрывался в монастыре на Урале.

Кроме того, его оштрафовали на 90 тысяч рублей (34 427 грн - Ред.) за распространение недостоверной информации, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей (6 880 грн - Ред.). Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.

Также российские правоохранители расследуют уголовное дело об истязании детей на территории Среднеуральского монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова заявила о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

"Страна" писала о том, как Ксения Собчак заявляла о нападении на нее и ее съемочную группу во время съемок в Среднеуральском монастыре.

После этого в монастыре опровергли нападение на Собчак.