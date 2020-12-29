В понедельник, 28 декабря, в Николаевском горсовете, а также в помещениях фирмы-подрядчика его Департамента жилищно-коммунального хозяйства прошли обыски. Чиновников подозревают в служебной халатности, которая привела к убыткам в более чем 200 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Дело, в рамках которого проходили обыски, касается присвоения средств местного бюджета, выделенных на работы по обустройству парков, скверов и ремонта тротуарной плитки, которые выполнялись по заказу департамента горсовета.

По данным правоохранителей, в октябре 2019 года между одной из фирм-подрядчиков и с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета было заключено соглашение по капитальному ремонту сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова. Однако работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость была завышена более чем на 200 000 гривен.

Во время обысков изъяли документы, договоры подрядов, черновые записи, образцы тротуарной плитки и другие вещественные доказательства.

Начальнику одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета уже сообщили о подозрении в халатности. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, "Страна" писала о том, как 28 декабря СБУ нагрянула с проверкой в горсовет Харькова.

Также сообщалось, что во Львове люди создали самопровозглашенный "горсовет", но их накрыли полиция и СБУ.