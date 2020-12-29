Суд арестовал имущество, которое при обыске в конце ноября изъяли у главы Партии венгров Украины Василия Брензовича. Оно является вещественным доказательством в уголовном производстве.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского апелляционного суда.

"С учетом того, что соответствующее имущество является вещественным доказательством в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество", – сообщили в суде.

Такое решение было принято в результате рассмотрения апелляционной жалобы прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда. После изучения материалов производства и заслушивания участников коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 частично отменить. Таким образом, ходатайство следователя было удовлетворено полностью.

Напомним, СБУ 30 ноября провела обыски у главы венгерского фонда "Эган Эде" и лидера партии венгров Украины Василия Брензовича, поскольку подозревала, что отдельные украинские общественные деятели причастны к содействию иностранному государству: поддержке государственных органов соседней страны в проведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности, в совершении действий с признаками государственной измены. А региональная прокуратура готовит Брензовичу подозрение.

Также мы писали о том, что Партия венгров Закарпатья покинула первое заседание областного совета в знак протеста против давления.