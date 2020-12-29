В Украине появится Центр длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах. Там будут размещены специальные холодильники, в которых хотят разместить вакцину от коронавируса, требующую хранения при температуре от -60 до -80 градусов.

Об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По данным Радуцкого, один холодильник для препаратов объемом 1 тысяча литров (приблизительно на 250 000 доз) уже находится в Украине, ожидают доставку еще 20 таких же.

Центр будет располагаться непосредственно в Киеве или вблизи аэропорта "Борисполь". Уже из этого центра вакцину будут направлять в регионы. Планируется, что доставкой займутся логистические компании, у которых есть необходимое оборудование. В специальных термобоксах препарат будут доставлять в регионы, где она сможет храниться до пяти дней в обычном холодильном оборудовании (при температуре от +2 до +8 градусов).

Напомним, ранее Радуцкий заявлял, что Украина может предложить производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете "Мрия", чтобы ускорить начало ее поставок в страну.

Также "Страна" писала о том, что главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине привлекут частные компании для решения проблемы с хранением и транспортировкой вакцины от Covid-19.