В понедельник, 28 декабря, члены Палаты представителей США проголосовали за отмену вето президента Дональда Трампа, наложенного им ранее на военный бюджет, где были заложены санкции против "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Теперь законопроект рассмотрят в Сенате. Ожидается, что верхняя палата Конгресса сможет провести голосование за документ уже во вторник, 29 декабря. Для преодоления вето Трампа в каждой из палат "за" законопроект должны проголосовать две трети голосующих.

Ранее в декабре обе палаты конгресса уже одобрили этот проект, причем - подавляющим большинством голосов. Однако 23 декабря Трамп наложил на него вето. Он заявил, что оборонный бюджет в нынешнем виде станет "подарком Китаю и России".

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, документ включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Их планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Также в документе прописано введение санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. Так, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Однако возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он выступает за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дональд Трамп подписал бюджет США на 2021 год.

Также мы сообщали, что Германия не намерена менять позицию по "Северному потоку-2" из-за смены власти в США.